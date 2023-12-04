Полицейские задержали подозреваемых в серии краж в белгородском приграничье

По предварительным данным, злоумышленники с августа по октябрь 2023 года орудовали в селе Журавлёвка, где действует режим ЧС. Их добычей стали транспортные средства, бытовая техника, наборы инструментов, одежда и другие ценные вещи. В ходе обысков у одного из подозреваемых обнаружили и изъяли гранату. Похищенное злоумышленники хранили в своих домах, а также в специально арендованном гараже.