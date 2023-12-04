Полицейские задержали подозреваемых в серии краж в белгородском приграничье

Posted 4 декабря 2023, 15:52
Published 4 декабря 2023, 15:52
Modified 4 декабря 2023, 15:54
Updated 4 декабря 2023, 15:54
Серию краж в приграничной зоне раскрыли сотрудники ОМВД России по Белгородской области и Управление уголовного розыска областного Управления МВД при взаимодействии с УФСБ. Правоохранители задержали троих жителей региона и гражданина одной из стран ближнего зарубежья.
По предварительным данным, злоумышленники с августа по октябрь 2023 года орудовали в селе Журавлёвка, где действует режим ЧС. Их добычей стали транспортные средства, бытовая техника, наборы инструментов, одежда и другие ценные вещи. В ходе обысков у одного из подозреваемых обнаружили и изъяли гранату. Похищенное злоумышленники хранили в своих домах, а также в специально арендованном гараже.
Кроме того, в ходе следствия была установлена причастность двоих сообщников к краже инструментов с участка ИЖС в посёлке Разумное Белгородского района.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст. 158 УК РФ, а также ч.1 ст. 222.1 УК РФ. Злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.