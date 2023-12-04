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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:03

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Автобус

Пассажирку автобуса в Белгороде защемило в дверях — водителя оштрафовали

4 декабря 2023, 13:59
Фото: 1MI
Автобус

Белгородская ГИБДД нашла водителя автобуса с пострадавшей пассажиркой

Белгородка пожаловалась в соцсетях, что её маму защемило дверью. Обращение увидели сотрудники Госавтоинспекции. В отношении водителя составили административный материал, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Сюжет
Штраф

В Белгороде пассажирку автобуса зажало в дверях автобуса. Произошло это 21 ноября. Об инциденте рассказала дочь пострадавшей женщины.

Госавтоинспекция нашла водителя. Сообщается, что 45-летний мужчина не убедился в безопасной посадке пассажиров. Против него составили административный материал за нарушение правил перевозки людей (ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ). Наказание по статье — 500 рублей штрафа.

Помимо этого, с водителем провели профилактическую беседу.

Ранее в Белгороде оштрафовали ещё одного водителя автобуса. Тогда в общественном транспорте зажало ребёнка.

В ноябре в Сети появилась ещё одна жалоба. Когда из автобуса выходила женщина с двумя детьми, её зажало дверьми. Организатор пассажирских перевозок заверил, что проведёт проверку.

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