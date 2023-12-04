Пассажирку автобуса в Белгороде защемило в дверях — водителя оштрафовали

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В Белгороде пассажирку автобуса зажало в дверях автобуса. Произошло это 21 ноября. Об инциденте рассказала дочь пострадавшей женщины.
Госавтоинспекция нашла водителя. Сообщается, что 45-летний мужчина не убедился в безопасной посадке пассажиров. Против него составили административный материал за нарушение правил перевозки людей (ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ). Наказание по статье — 500 рублей штрафа.
Помимо этого, с водителем провели профилактическую беседу.
Ранее в Белгороде оштрафовали ещё одного водителя автобуса. Тогда в общественном транспорте зажало ребёнка.
В ноябре в Сети появилась ещё одна жалоба. Когда из автобуса выходила женщина с двумя детьми, её зажало дверьми. Организатор пассажирских перевозок заверил, что проведёт проверку.