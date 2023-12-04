Оснований нет: горсовет Белгорода — о лишении директора цемзавода мандата депутата

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
В горсовете Белгорода журналистам Бел.Ру рассказали, что основания для прекращения полномочий депутата определены ч. 10 ст. 40 ФЗ N 131-ФЗ и и ч. 7 ст. 32 устава города. Согласно ФЗ, лишить депутата мандата можно при условии:
В случае с уставом Белгорода основания аналогичные.
Таким образом, на данный момент законные основания для лишения мандата депутата Белгородского городского Совета по 14-му горокругу Эдуарда Андросова отсутствуют.
В случае их возникновения вопрос о досрочном прекращении полномочий будет рассмотрен Белгородским городским советом в установленном регламентом порядке.
горсовет Белгорода
Напомним, что гендиректора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Эдуарда Андросова отправили под домашний арест. Всё дело в том, что в отношении Андросова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Ранее цемзавод оказался в эпицентре скандала: местные жители обвиняли предприятие в запылении города. Сам завод уголовное дело комментировать отказался.