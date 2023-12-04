Оснований нет: горсовет Белгорода — о лишении директора цемзавода мандата депутата

Напомним, что гендиректора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Эдуарда Андросова отправили под домашний арест. Всё дело в том, что в отношении Андросова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Ранее цемзавод оказался в эпицентре скандала: местные жители обвиняли предприятие в запылении города. Сам завод уголовное дело комментировать отказался.