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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Горсовет Белгорода пока не планирует лишать директора цемзавода мандата депутата

Оснований нет: горсовет Белгорода — о лишении директора цемзавода мандата депутата

4 декабря 2023, 15:09
Фото: 1MI

Горсовет Белгорода пока не планирует лишать директора цемзавода мандата депутата

Как Бел.Ру сообщили в горсовете Белгорода, законных оснований для лишения Эдуарда Андросова мандата депутата нет. Последнего задержали по подозрению в даче взятки на полмиллиона рублей.

В горсовете Белгорода журналистам Бел.Ру рассказали, что основания для прекращения полномочий депутата определены ч. 10 ст. 40 ФЗ N 131-ФЗ и и ч. 7 ст. 32 устава города. Согласно ФЗ, лишить депутата мандата можно при условии:

  1. его смерти
  2. отставки по собственному желанию
  3. признания судом его недееспособным или ограниченно дееспособным
  4. признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим
  5. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда
  6. его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства
  7. прекращения его гражданства Российской Федерации
  8. отзыва избирателями
  9. его призыва на военную службу

В случае с уставом Белгорода основания аналогичные.

Таким образом, на данный момент законные основания для лишения мандата депутата Белгородского городского Совета по 14-му горокругу Эдуарда Андросова отсутствуют.

В случае их возникновения вопрос о досрочном прекращении полномочий будет рассмотрен Белгородским городским советом в установленном регламентом порядке.
горсовет Белгорода

Напомним, что гендиректора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Эдуарда Андросова отправили под домашний арест. Всё дело в том, что в отношении Андросова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Ранее цемзавод оказался в эпицентре скандала: местные жители обвиняли предприятие в запылении города. Сам завод уголовное дело комментировать отказался.

Цемзавод отказался комментировать задержание гендиректора Эдуарда Андросова
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Цемзавод отказался комментировать задержание гендиректора Эдуарда Андросова
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