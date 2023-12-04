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Modified Сегодня, 15:30

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Новая платформа видеоконтента появится в Белгородской области

Новая платформа видеоконтента появится в Белгородской области

4 декабря 2023, 15:30
Фото: МТС
Речь идёт о цифровой экосистеме МТС. Новый продукт NUUM находится на стадии бета-версии.

Размещение рекламы на YouTube, равно как и на других сервисах Google, стало недоступно в России после начала военных действий на Украине. В результате, например, VK и «Газпром-медиа холдинг» (ГПМХ) активизировали продвижение своих платформ «VK Видео» и Rutube, в том числе акцентируя возможность монетизации. Новым продуктом с целью заменить функциональность международных сервисов стала и видеоплатформа NUUM. Она позволяет проводить стримы, а также загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах.

В настоящее время NUUM активно тестируют такие блогеры и креаторы как Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многие другие.

Цель бета-тестирования — доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели.

«Белгородская область входит в топ-3 самых „цифровых“ регионов страны. Именно поэтому нам интересно получить обратную связь от жителей нашего региона, среди которых очень много продвинутых пользователей разных цифровых сервисов, об удобстве новой видеоплатформы», — рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Полноценный запуск продукта планируется на 2024 год.

#Белгородская область#Блогеры#Зрители#Белгород#Кристина Семенчук#Пользователи
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