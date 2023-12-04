Новая платформа видеоконтента появится в Белгородской области

Размещение рекламы на YouTube, равно как и на других сервисах Google, стало недоступно в России после начала военных действий на Украине. В результате, например, VK и «Газпром-медиа холдинг» (ГПМХ) активизировали продвижение своих платформ «VK Видео» и Rutube, в том числе акцентируя возможность монетизации. Новым продуктом с целью заменить функциональность международных сервисов стала и видеоплатформа NUUM. Она позволяет проводить стримы, а также загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах.