Магнитная буря обрушилась на Белгородскую область. Когда ещё ожидать опасность?

Сегодня, 4 декабря, в Белгородской области установилась сильная магнитная буря. После 12:00 магнитосфера достигнет значения G5, что обозначает экстремально сильную бурю. К 18:00 мощность составит четыре балла, а после опустится до трёх баллов. Неспокойно будет и 5 декабря с 00:00 до 06:00.