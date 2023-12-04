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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Магнитная буря

Магнитная буря обрушилась на Белгородскую область. Когда ещё ожидать опасность?

4 декабря 2023, 10:41
Фото: Midjourney
Магнитная буря

Белгородцам может стать плохо из-за экстремально сильной магнитной бури

Понедельник в Белгородской области пройдёт неспокойно для метеозависимых людей: днём мощность бури достигнет пяти баллов. Повышенная солнечная активность также ожидается и в другие даты. Подробности сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сегодня, 4 декабря, в Белгородской области установилась сильная магнитная буря. После 12:00 магнитосфера достигнет значения G5, что обозначает экстремально сильную бурю. К 18:00 мощность составит четыре балла, а после опустится до трёх баллов. Неспокойно будет и 5 декабря с 00:00 до 06:00.

Последний раз магнитосферу силой в пять баллов заметили 1 декабря.

В этом месяце экстремально сильные бури обрушатся на Белгородскую область ещё несколько раз. По предварительным данным, повышенная солнечная активность будет наблюдаться 12, 18, 19, 22, 23 и 31 декабря этого года.

Напомним, что в дни повышенных значений метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо. Специалисты рекомендуют следить за своим давлением, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.

Прогноз на три дняПрогноз на три дня
Прогноз на 27 днейПрогноз на 27 дней
Прогноз на три дня
Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН
Слабая, но для чувствительных: новая неделя начнётся с магнитной бури уровня G1
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#Белгородская область#Белгород#РАН#Александра Склярова#Магнитная буря
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