Магнитная буря обрушилась на Белгородскую область. Когда ещё ожидать опасность?

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Сегодня, 4 декабря, в Белгородской области установилась сильная магнитная буря. После 12:00 магнитосфера достигнет значения G5, что обозначает экстремально сильную бурю. К 18:00 мощность составит четыре балла, а после опустится до трёх баллов. Неспокойно будет и 5 декабря с 00:00 до 06:00.
Последний раз магнитосферу силой в пять баллов заметили 1 декабря.
В этом месяце экстремально сильные бури обрушатся на Белгородскую область ещё несколько раз. По предварительным данным, повышенная солнечная активность будет наблюдаться 12, 18, 19, 22, 23 и 31 декабря этого года.
Напомним, что в дни повышенных значений метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо. Специалисты рекомендуют следить за своим давлением, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.