Клиенты Белгородэнергосбыта все чаще предпочитают безналичный расчет

Почти на 39% по сравнению с уровнем 2021 года возросла безналичная оплата в кассах Старооскольского отделения. На 60% — на Ровеньском и Вейделевском участках. А по данным Шебекинского офиса она снизилась на 46%. Да и в целом по компании юридические лица стали на 12% реже приходить в офисы Белгородэнергосбыта.