Клиенты Белгородэнергосбыта все чаще предпочитают безналичный расчет

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Даже те, кто привык посещать офисы Белгородэнергосбыта и вносить деньги в кассу, все чаще вместо передачи сотруднику компании купюр прикладывают к терминалу банковские карты. За два последних года таких бытовых абонентов стало на 8,4% больше.
На Новооскольском и Волоконовском участках Белгородэнергосбыта с 2021 года рост безналичной оплаты в кассах составил более 30%, на Валуйском и Алексеевском участках — более 40%, на Борисовском и Ракитянском — более 60%.
Как отмечает начальник Алексеевского участка Сергей Криушин, за 9 месяцев текущего года физическим и юридическим лицам в кассе ЦОКа выданы 61,2 тысячи чеков за безналичные платежи, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года почти на 3%.
— Постепенно наши клиенты перестали снимать деньги в банкомате перед тем, как оплатить в кассе коммунальные услуги. Люди оценили преимущество пластиковой карты: при нехватке средств можно попросить кого-либо переслать недостающую сумму. Если в начале года безналичные платежи составляли 45% от всех способов внесения средств, то в октябре они выросли до 59%, — рассказала начальник Краснояружского участка Людмила Литвинова.
Ей вторит начальник Красногвардейского участка Евгений Хмельков:
— Наблюдается существенный рост объема безналичных платежей. Если в октябре прошлого года соотношение было 64% к 36% с преимуществом наличных средств, то в октябре 2023 года уже 50% платежей проходят в безналичной форме.
В целом по компании с 2021 по 2023 год уровень оплаты электроэнергии наличными деньгами в кассах среди физических лиц снизился на 30,9%. На Грайворонском, Ракитянском и Корочанском участках — более чем на 50%. А в приграничном Шебекинском районе желающих заплатить купюрами за электроэнергию стало на 93% меньше.
Зато клиенты Белгородэнергосбыта стали на 34,3% чаще пользоваться личным кабинетом для физических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф и мобильным приложением BelPay. По Корочанскому и Красненскому участкам рост показателя в сравнении уровнем 2021 года — больше 80%. Как говорит начальник Красненского офиса компании Лариса Степанищева, все чаще на цифру переходят клиенты зрелого возраста.
В сравнении с показателями двухлетней давности потребители Ракитянского района стали активнее использовать новые технологии оплаты электроэнергии почти на 70%.
С 2021 года прием наличных денег от юридических лиц в кассах Белгородэнергосбыта снизился на 90 процентов.
Начальник Валуйского участка компании Владимир Косякин отмечает: «В 2022–2023 годах платежи наличными денежными средствами от юридических лиц отсутствуют. Предприниматели производят оплату электроэнергии безналичными способами: путем перечисления денежных средств на расчетный счет, через личный кабинет для юридических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф, через терминалы участка».
Что касается безналичного расчета в кассах, то где-то он растет, где-то снижается, потому что клиентам удобнее пользоваться другими цифровыми способами оплаты.
Почти на 39% по сравнению с уровнем 2021 года возросла безналичная оплата в кассах Старооскольского отделения. На 60% — на Ровеньском и Вейделевском участках. А по данным Шебекинского офиса она снизилась на 46%. Да и в целом по компании юридические лица стали на 12% реже приходить в офисы Белгородэнергосбыта.
Зато с 2021 года число пользователей, освоивших безналичную оплату электроэнергии через личный кабинет для юридических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф, возросло почти на 55%. Двукратный рост показателя наблюдается на Ивнянском и Ракитянском участках, трехкратный — на Корочанском участке.
Белгородэнергосбыт предлагает всем своим клиентам в период распространения вирусных инфекций не стоять в очередях в кассы, а изучить способы дистанционной оплаты электроэнергии и других коммунальных услуг на сайте белгородэнергосбыт.рф. Вносите платежи в комфортной обстановке и используйте освободившееся время для любимых занятий!