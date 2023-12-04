«Глаголевская история»: в семи новых детсадах Белгородской области течёт кровля

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Владимир Базаров, руководитель департамента строительства и транспорта Белгородской области, рассказал о состоянии кровель в некоторых образовательных учреждениях. Речь идёт о реализации проекта, который начался шесть-семь лет назад,
Вижу, что не зря распрощались с заместителем губернатора по строительству, который, к сожалению, оставил большое количество брака. С устранением проблемы пока никак не можем справиться. Начинаешь разбираться — опять глаголевская история. С этим безобразием нужно заканчивать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Родители детей жалуются на протечку кровель в новых детских садах, построенных в рамках этого проекта. Владимир Базаров объяснил, что подобных детских садов построено восемь, а беспроблемным оказался всего один. Так, два детских сада с протекающей кровлей находятся в Старооскольском горокруге, пять — в Белгородском районе. Также проблемой в решении вопроса является то, что большей части ответственных за строительство подрядчиков уже не существует.
До конца года пообещали устранить все течи. Начальник контрольного управления, Елена Долманова 25 декабря проверит завершение работ в ходе объезда объектов и получения расписки от директоров об устранении протекающих кровель.
Напомним, что строительство начиналось при бывшем руководителе отдела строительства и транспорта Белгородской области Евгении Глаголеве, которого приговорили к длительному заключению в виде девяти лет колонии. Решение было объявлено в Таганском районном суде Москвы. Глаголева признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.
Ранее Гладков упоминал, что бывший руководитель строительного ведомства торговал объекты на аукционе без необходимой проектно-сметной документации. И отмечал проблемы с ремонтом ЦМИ, которые проверялись еженедельно. Глава региона заявил, что Евгений Глаголев его обманул.