«Глаголевская история»: в семи новых детсадах Белгородской области течёт кровля

Родители детей жалуются на протечку кровель в новых детских садах, построенных в рамках этого проекта. Владимир Базаров объяснил, что подобных детских садов построено восемь, а беспроблемным оказался всего один. Так, два детских сада с протекающей кровлей находятся в Старооскольском горокруге, пять — в Белгородском районе. Также проблемой в решении вопроса является то, что большей части ответственных за строительство подрядчиков уже не существует.