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Updated Сегодня, 18:12

На выставке «Россия» в Москве пройдут дни промышленности Белгородской области

Гладков: На выставке «Россия» пройдут дни промышленности Белгородской области

4 декабря 2023, 18:10
Фото: Midjourney

На выставке «Россия» в Москве пройдут дни промышленности Белгородской области

Область представит новейшие достижения в сфере производства, научные разработки и инновационные решения, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

С 5 по 17 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве покажут новейшие достижения Белгородской области в сфере производства, научные разработки региона и инновационные решения.

На белгородском стенде о своих достижениях расскажут представители ведущих предприятий региона. 5 декабря экспозицию представит Стойленский ГОК, 6 декабря — Шебекинский машиностроительный завод и Старооскольский завод автотракторного электрооборудования. 7 декабря достижения покажет Комбинат КМАруда, 8 и 9 декабря — Яковлевский ГОК, 10 декабря — Белэнергомаш-БЗЭМ, 12 декабря — Белгородский завод металлоизделий и Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, 13 декабря — Промзапчасть и Старооскольский завод электромонтажных изделий, 17 декабря — компании «Эдвансд Фармасьютикалс» и «Сэлвим».

Гостей нашего павильона ждёт насыщенная программа с увлекательными презентациями, мастер-классами, лекциями от ведущих экспертов.
Вячеслав Гладков

Также глава региона отметил, что посетители стенда смогут принять участие в викторинах, творческих мастерских, мастер-классах по робототехнике, сборке деталей, художественной росписи.

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