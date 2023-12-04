Гладков: На выставке «Россия» пройдут дни промышленности Белгородской области

На белгородском стенде о своих достижениях расскажут представители ведущих предприятий региона. 5 декабря экспозицию представит Стойленский ГОК, 6 декабря — Шебекинский машиностроительный завод и Старооскольский завод автотракторного электрооборудования. 7 декабря достижения покажет Комбинат КМАруда, 8 и 9 декабря — Яковлевский ГОК, 10 декабря — Белэнергомаш-БЗЭМ, 12 декабря — Белгородский завод металлоизделий и Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, 13 декабря — Промзапчасть и Старооскольский завод электромонтажных изделий, 17 декабря — компании «Эдвансд Фармасьютикалс» и «Сэлвим».