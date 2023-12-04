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Фура влетела в колонну автобусов Росгвардии в Воронежской области

Фура влетела в колонну автобусов Росгвардии в Воронежской области

4 декабря 2023, 17:46
Фото: 1MI
Авария произошла 2 декабря на трассе М-4 «Дон». По данным прокуратуры, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.
Сюжет
ДТП

2 декабря на трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области грузовой автомобиль въехал в стоящую на обочине колонну автомобилей Росгвардии, отмечает «Коммерсант».

Как сообщает прокуратура Воронежской области, в ходе ДТП есть погибший и пострадавшие. Полицейские проводят процессуальную проверку, которую контролирует прокуратура.

По данным «РИА Новости», травмы получили 11 человек, четыре — отказались от медпомощи, семь человек доставили в больницу, из них троих госпитализировали, один позже скончался.

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#ДТП#Происшествия#Пострадавшие#Росгвардия#Автобус#Фура#Алина Харина#Воронежская область
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