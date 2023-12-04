Более 70% молодёжи ответили, что хотят жить и работать в Белгородской области

Из структур власти, которые работают на реализацию молодёжной политики, сегодня действует министерство, а также в 20 муниципалитетах есть свои местные органы, работающие с юной частью населения своих территорий. Такие структуры полностью отсутствуют в Грайворонском и Красногвардейском районах. Имеются только ЦМИ «в достаточно скромном формате». В Красненском и Ровеньском районах направление работы с молодёжью совмещено со спортивной политикой.