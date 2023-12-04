Более 70% молодёжи ответили, что хотят жить и работать в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Татьяна Киреева, министр по делам молодёжи Белгородской области, в рамках отчёта о предварительны итогах реализации молодёжной политики рассказала, что по итогам оценки Росмолодёжи в прошлом году, белгородский регион вошёл в лидеры по эффективности реализации молодёжной госполитики. На данный момент на территории Белгородской области проживает 377,94 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
По данным опроса БелГУ, в котором участвовали более семи тысяч молодых людей, 74% молодёжи хочет жить и работать в Белгородской области. Для белгородских выпускников «в процессе реализации» находится проект «Первое рабочее место», основная цель которого создание условий для быстрого трудоустройства для студентов университетов и колледжей. Также разрабатываются пакеты стажировок.
Важнейшей целью работы с молодёжью, как сказала министр, является формирование патриотического настроя и желания вносить вклад в развитие родного региона. Так, 89% опрошенных молодых белгородцев считают себя патриотами.
Также министр добавила, что 39% опрошенных молодых жителей Белгородской области хотят иметь свой бизнес. Что становится одной из ведущих направлений в работе с молодёжью в 2024 году.
Ещё одно крупное направление работы — волонтёрство. Так, 71% опрошенных молодых людей считает, что важно помогать и делать что-то полезное. Они активно участвуют в волонтёрской деятельности. Также, напомним, что за сто часов волонтёрской деятельности положено семь дополнительных баллов к результату ЕГЭ, а за более трёх сотен часов — десять баллов (при поступлении в региональные ВУЗы).
Из структур власти, которые работают на реализацию молодёжной политики, сегодня действует министерство, а также в 20 муниципалитетах есть свои местные органы, работающие с юной частью населения своих территорий. Такие структуры полностью отсутствуют в Грайворонском и Красногвардейском районах. Имеются только ЦМИ «в достаточно скромном формате». В Красненском и Ровеньском районах направление работы с молодёжью совмещено со спортивной политикой.