Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Молодёжь Белгородской области

Более 70% молодёжи ответили, что хотят жить и работать в Белгородской области

4 декабря 2023, 10:08
Фото: 1MI
Молодёжь Белгородской области

Более 70% молодёжи выбирают жить и работать в Белгородской области

Как сообщили на оперсовещании правительства Белгородской области, в регионе успешно реализуется молодежная политика. Поэтому почти 75% молодёжи в опросе сообщают о том, что считают Белгородскую область приоритетным регионом для того, чтобы жить и работать здесь.

Татьяна Киреева, министр по делам молодёжи Белгородской области, в рамках отчёта о предварительны итогах реализации молодёжной политики рассказала, что по итогам оценки Росмолодёжи в прошлом году, белгородский регион вошёл в лидеры по эффективности реализации молодёжной госполитики. На данный момент на территории Белгородской области проживает 377,94 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

По данным опроса БелГУ, в котором участвовали более семи тысяч молодых людей, 74% молодёжи хочет жить и работать в Белгородской области. Для белгородских выпускников «в процессе реализации» находится проект «Первое рабочее место», основная цель которого создание условий для быстрого трудоустройства для студентов университетов и колледжей. Также разрабатываются пакеты стажировок.

Молодёжная политика в Белгородской областиМолодёжная политика в Белгородской области
Молодёжная политика в Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Важнейшей целью работы с молодёжью, как сказала министр, является формирование патриотического настроя и желания вносить вклад в развитие родного региона. Так, 89% опрошенных молодых белгородцев считают себя патриотами.

Молодёжная политика Белгородской областиМолодёжная политика Белгородской области
Молодёжная политика Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Также министр добавила, что 39% опрошенных молодых жителей Белгородской области хотят иметь свой бизнес. Что становится одной из ведущих направлений в работе с молодёжью в 2024 году.

Молодёжная политика в Белгородской областиМолодёжная политика в Белгородской области
Молодёжная политика в Белгородской области
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Ещё одно крупное направление работы — волонтёрство. Так, 71% опрошенных молодых людей считает, что важно помогать и делать что-то полезное. Они активно участвуют в волонтёрской деятельности. Также, напомним, что за сто часов волонтёрской деятельности положено семь дополнительных баллов к результату ЕГЭ, а за более трёх сотен часов — десять баллов (при поступлении в региональные ВУЗы).

Из структур власти, которые работают на реализацию молодёжной политики, сегодня действует министерство, а также в 20 муниципалитетах есть свои местные органы, работающие с юной частью населения своих территорий. Такие структуры полностью отсутствуют в Грайворонском и Красногвардейском районах. Имеются только ЦМИ «в достаточно скромном формате». В Красненском и Ровеньском районах направление работы с молодёжью совмещено со спортивной политикой.

Читайте также:
РПН рассказал о детской заболеваемости туберкулёзом в Белгородской областиВоспитают враги: Гладков обозначил проблему воспитания и оттока белгородской молодёжи«А я думала, сова»: нарушителей парковки в Белгороде будут отлавливать новые системы
#Город#Общество#Белгородская область#БелГУ#Грайворонский район#ЦМИ#Красногвардейский район#Бизнес#Новости Белгорода#Молодежная политика#Молодые люди#Министерство#Патриотизм#Белгород#Татьяна Лукащева#Волонтёрство#Стажировки
Подпишитесь
Белгородцы из разрушенного дома на Маяковского всё ещё не договорились о новом жилье
Сегодня, 07:50
Белгородские «львы» продолжили победное шествие в Минске
Сегодня, 07:24
Минус купол: бывший клуб «Форум» начали разбирать для открытия IT-школы
Сегодня, 11:05
«Люди ломают ноги!» Гладков устроил мэру Белгорода разнос за плохую уборку снега
Сегодня, 07:56
Видео. Одна готова: в Белгородской области появляются первые наряженные ёлки
Сегодня, 09:34
«Там сугробы лежат»: два подрядчика не справляются с очисткой дороги под Белгородом
Сегодня, 07:57