Белгородские «львы» продолжили победное шествие в Минске

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Вечером субботы, 2 декабря, волейбольный клуб «Белогорье» встретился с минским «Шахтёром». Игра закончилась победой «львов» со счётом 3:0. В каждом сете белгородцы уверенно лидировали — 25:14, 25:21, 25:21.
Самым результативным игроком стал Станислав Маслиев с 15 очками, в атаке он вышел на 73%. Отличились Мохамед Аль Хачдади и Цзинъинь Чжан — они заработали команде по 12 очков.
Это уже шестая победа «львов» в чемпионате. Следующий матч состоится 12 декабря в Туле с «Динамо-ЛО».
В предыдущей игре белгородские волейболисты победили «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1.