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"Белогорье"

Белгородские «львы» продолжили победное шествие в Минске

4 декабря 2023, 07:24
Фото: группа ВК "Волейбольный клуб "Белогорье""
"Белогорье"

«Белогорье» разгромило минский «Шахтёр»

Игра состоялась 2 декабря в Минске. Белгородцы лидировали в каждом сете, поэтому итоговый результат составил 3:0 в пользу «львов». Подробности о прошедшем матче сообщили на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».

Вечером субботы, 2 декабря, волейбольный клуб «Белогорье» встретился с минским «Шахтёром». Игра закончилась победой «львов» со счётом 3:0. В каждом сете белгородцы уверенно лидировали — 25:14, 25:21, 25:21.

Самым результативным игроком стал Станислав Маслиев с 15 очками, в атаке он вышел на 73%. Отличились Мохамед Аль Хачдади и Цзинъинь Чжан — они заработали команде по 12 очков.

Это уже шестая победа «львов» в чемпионате. Следующий матч состоится 12 декабря в Туле с «Динамо-ЛО».

В предыдущей игре белгородские волейболисты победили «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1.

Белгородские «львы» разгромили ещё один «Зенит»
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#Волейбол#Победа#Минск#Волейболисты#Белгород#Шахтёр#Александра Склярова
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