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Published Сегодня, 12:21

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Лёд

Белгород во льду: куда жаловаться на «катки» на тротуарах?

4 декабря 2023, 12:21
Фото: 1MI
Лёд
Горожане продолжают массово жаловаться на неочищенные и не посыпанные песко-соляной смесью тротуары. Из-за этого у некоторых белгородцев появились ушибы и даже переломы. Чтобы дорожки с большей вероятностью очистили в ближайшее время, мэрия предложила звонить или писать в чат Белгорблагоустройства.

Уже несколько недель жители Белгорода жалуются на не очищенные ото льда тротуары. Сегодняшний день, 4 декабря, не стал исключением.

В мэрии Белгорода жителям отвечают, что в ближайшие сроки исправят проблемы, однако исправление, как говорят горожане, может затянуться на несколько дней.

В мэрии предложили решение: все жалобы оставлять в чате Белгорблагоустройства или по номеру центральной диспетчерской службы 27-02-91.

Напомним, что с 20 по 26 ноября в травмпункты обратился 31 житель Белгорода. У пациентов обнаружили ушибы, растяжения и переломы из-за скользких тротуаров.

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