Белгород во льду: куда жаловаться на «катки» на тротуарах?

Горожане продолжают массово жаловаться на неочищенные и не посыпанные песко-соляной смесью тротуары. Из-за этого у некоторых белгородцев появились ушибы и даже переломы. Чтобы дорожки с большей вероятностью очистили в ближайшее время, мэрия предложила звонить или писать в чат Белгорблагоустройства.

Сюжет Новости Белгорода