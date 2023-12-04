Белгород во льду: куда жаловаться на «катки» на тротуарах?

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Уже несколько недель жители Белгорода жалуются на не очищенные ото льда тротуары. Сегодняшний день, 4 декабря, не стал исключением.
В мэрии Белгорода жителям отвечают, что в ближайшие сроки исправят проблемы, однако исправление, как говорят горожане, может затянуться на несколько дней.
В мэрии предложили решение: все жалобы оставлять в чате Белгорблагоустройства или по номеру центральной диспетчерской службы 27-02-91.
Напомним, что с 20 по 26 ноября в травмпункты обратился 31 житель Белгорода. У пациентов обнаружили ушибы, растяжения и переломы из-за скользких тротуаров.