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Электробусы

50 электробусов почти даром достанется соседнему с Белгородской областью региону

4 декабря 2023, 09:01
Фото: личная страница Александра Васильченко
Электробусы

В Курскую область в 2024 году поставят 50 электробусов

Электробусный маршрут запустили 1 декабря. Всего Курской области выделили 50 электробусов, за которые из областного бюджета заплатят всего 1% от общей стоимости. Регион стал одним из пилотных в новой программе, сообщили «Курские известия».

В следующем году Курская область получит 50 электробусов. В общей сложности регион заплатит из бюджета всего 1% от их стоимости. Это стало возможным благодаря новому проекту правительства РФ, в котором Курская область стала одним из пилотных регионов.

Отметим, что развитием общественного транспорта в Курске занимается Александр Васильченко. Ранее он занимал пост главы Единой транспортной компании (ЕТК) в Белгороде.

Электробус в тестовом режиме курсировал и в Белгороде. Он вышел на линию в октябре 2021 года. Курсировал электробус по маршруту М8 — от аэропорта до БГТУ. Уже в январе 2022 года стало известно, что белгородский электробус перевезли в Пермь.

Белгородцы, к слову, остались довольны новым видом транспорта. Однако ввести их на дороги на постоянной основе не позволила экономическая ситуация.

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#Общество#Электробус#Курск#Черноземье#Пассажирский транспорт#Белгород#Александра Склярова
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