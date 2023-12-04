50 электробусов почти даром достанется соседнему с Белгородской областью региону

Электробус в тестовом режиме курсировал и в Белгороде. Он вышел на линию в октябре 2021 года. Курсировал электробус по маршруту М8 — от аэропорта до БГТУ. Уже в январе 2022 года стало известно, что белгородский электробус перевезли в Пермь.