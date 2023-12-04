50 электробусов почти даром достанется соседнему с Белгородской областью региону

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В следующем году Курская область получит 50 электробусов. В общей сложности регион заплатит из бюджета всего 1% от их стоимости. Это стало возможным благодаря новому проекту правительства РФ, в котором Курская область стала одним из пилотных регионов.
Отметим, что развитием общественного транспорта в Курске занимается Александр Васильченко. Ранее он занимал пост главы Единой транспортной компании (ЕТК) в Белгороде.
Электробус в тестовом режиме курсировал и в Белгороде. Он вышел на линию в октябре 2021 года. Курсировал электробус по маршруту М8 — от аэропорта до БГТУ. Уже в январе 2022 года стало известно, что белгородский электробус перевезли в Пермь.
Белгородцы, к слову, остались довольны новым видом транспорта. Однако ввести их на дороги на постоянной основе не позволила экономическая ситуация.