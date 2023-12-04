19 млн рублей спустят на туалеты: в Белгороде ищут уборщиков на год

Белгорблагоустройство ищет того, кто будет обслуживать и содержать общественные туалеты в Белгороде на протяжении года — с 1 января по 31 декабря 2024 года. Так, исполнитель должен проводить сухую и влажную уборку, мыть туалеты, а в случае повреждения элементов внешнего благоустройства должен восстановить их за три дня.