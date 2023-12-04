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Published Сегодня, 14:17

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Туалет

19 млн рублей спустят на туалеты: в Белгороде ищут уборщиков на год

4 декабря 2023, 14:17
Фото: 1MI
Туалет

В Белгороде потратят 19 млн рублей на содержание общественных туалетов

На сайте госзакупок появилась заявка на оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию общественных туалетов мобильного и стационарного типов на протяжении года. Исполнитель должен убирать и следить за исправностью туалетов, размещённых в Белгороде.

Белгорблагоустройство ищет того, кто будет обслуживать и содержать общественные туалеты в Белгороде на протяжении года — с 1 января по 31 декабря 2024 года. Так, исполнитель должен проводить сухую и влажную уборку, мыть туалеты, а в случае повреждения элементов внешнего благоустройства должен восстановить их за три дня.

Уборку нужно будет проводить в мобильных и стационарных общественных туалетах. В первых типах туалетов, помимо уборки, необходимо контролировать температуру воды и работу вентиляторов, света, вовремя пополнять запасы туалетной бумаги, мыла и полотенец.

Кроме этого, в Белгороде размещены семь автономных санитарно-гигиенических комплексов с отделениями для мужчин, женщин и инвалидов, а также два стационарных туалета, находящихся в Центральном парке и парке Победы.

Заказчик требует два раза в день мыть полы и раковины, не менее десяти раз — унитазы. Также необходимо устранять неисправности, контролировать сохранность инвентаря, убирать мусор и другое.

Всего на эти нужды заказчик готов потратить 18 994 176 рублей. Большая часть — 12 047 616 рублей — уйдёт на обслуживание мобильных туалетов.

Принимать заявки на участие в аукционе будут до 18 декабря.

На ярмарке в Белгороде установят дополнительные туалеты
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#Город#Белгородская область#Уборка#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Общественный туалет#Александра Склярова
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