Виктория Марандыкина заняла первое место в конкурсе Алёны Ахмадуллиной

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Прошёл конкурс, организованный Алёной Ахмадуллиной — известным дизайнером и основательницей Модного дома Alena Akhmadullina. В нём приняли участие дети от 4 до 12 лет, живущие в Старооскольском городском округе. Участникам предложили нарисовать старооскольскую игрушку или изображение, связанное с этим традиционным ремеслом.
Первое место заняла Виктория Марандыкина, ученица детской школы искусств имени М. Г. Эрденко №1 в городе Старый Оскол. Второе и третье места достались соответственно Софии Яцун и Полине Часовских, обучающимся в детской художественной школе Старого Оскола.
Работы победителей будут использованы в специальной коллекции одежды по мотивам ремёсел Белгородской области, созданной Алёной Ахмадуллиной. Кроме того, девочкам было предложено посетить экскурсию в Модный дом Alena Akhmadullina.