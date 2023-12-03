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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Узоры белгородских детей станут частью коллекции одежды Алёны Ахмадуллиной

Виктория Марандыкина заняла первое место в конкурсе Алёны Ахмадуллиной

3 декабря 2023, 12:57
Фото: правительство Белгородской области

Узоры белгородских детей станут частью коллекции одежды Алёны Ахмадуллиной

В конкурсе дизайнера Алёны Ахмадуллиной победила Виктория Марандыкина, работы победителей будут использованы в коллекции одежды по мотивам промыслов Белгородской области, и им также предложена экскурсия в Модный дом Alena Akhmadullina.
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Конкурс

Прошёл конкурс, организованный Алёной Ахмадуллиной — известным дизайнером и основательницей Модного дома Alena Akhmadullina. В нём приняли участие дети от 4 до 12 лет, живущие в Старооскольском городском округе. Участникам предложили нарисовать старооскольскую игрушку или изображение, связанное с этим традиционным ремеслом.

Первое место заняла Виктория Марандыкина, ученица детской школы искусств имени М. Г. Эрденко №1 в городе Старый Оскол. Второе и третье места достались соответственно Софии Яцун и Полине Часовских, обучающимся в детской художественной школе Старого Оскола.

Работы победителей будут использованы в специальной коллекции одежды по мотивам ремёсел Белгородской области, созданной Алёной Ахмадуллиной. Кроме того, девочкам было предложено посетить экскурсию в Модный дом Alena Akhmadullina.

Фото: правительство Белгородской области
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