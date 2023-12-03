Виктория Марандыкина заняла первое место в конкурсе Алёны Ахмадуллиной

Прошёл конкурс, организованный Алёной Ахмадуллиной — известным дизайнером и основательницей Модного дома Alena Akhmadullina. В нём приняли участие дети от 4 до 12 лет, живущие в Старооскольском городском округе. Участникам предложили нарисовать старооскольскую игрушку или изображение, связанное с этим традиционным ремеслом.