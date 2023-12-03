Снег и мороз: чего ожидать от погоды 4 декабря

4 декабря над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью также ожидаются порывы западного ветра до 17 метров в секунду, днём ветер успокоится. Ночью столбики термометров не опустятся ниже семи градусов ниже нуля, но и плюсовой шкалы не достигнут. Днём чуть потеплеет, но лишь на один градус.