Снег и мороз: чего ожидать от погоды 4 декабря

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
4 декабря над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью также ожидаются порывы западного ветра до 17 метров в секунду, днём ветер успокоится. Ночью столбики термометров не опустятся ниже семи градусов ниже нуля, но и плюсовой шкалы не достигнут. Днём чуть потеплеет, но лишь на один градус.
По прогнозу на сайте Гидрометцентра вечером в Белгороде пройдёт небольшой дождь. Учитывая, что к утру температура опустится до -5 °С, а осадков не ожидается, на улицах областного центра в понедельник может быть скользко.
Небольшой минус без осадков ожидается в Белгороде до пятницы, когда обещаются небольшие осадки. В Старом Осколе будет такая же погода, но на один-два градуса холоднее.