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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Белгородской области обещают ночной снег и минусовую температуру

Снег и мороз: чего ожидать от погоды 4 декабря

3 декабря 2023, 13:20
Фото: 1MI

В Белгородской области обещают ночной снег и минусовую температуру

Погода на следующей неделе снова изменится. В понедельник плюс на улице сменится на небольшой минус, сообщают синоптики.
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Погода

4 декабря над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ночью также ожидаются порывы западного ветра до 17 метров в секунду, днём ветер успокоится. Ночью столбики термометров не опустятся ниже семи градусов ниже нуля, но и плюсовой шкалы не достигнут. Днём чуть потеплеет, но лишь на один градус.

По прогнозу на сайте Гидрометцентра вечером в Белгороде пройдёт небольшой дождь. Учитывая, что к утру температура опустится до -5 °С, а осадков не ожидается, на улицах областного центра в понедельник может быть скользко.

Небольшой минус без осадков ожидается в Белгороде до пятницы, когда обещаются небольшие осадки. В Старом Осколе будет такая же погода, но на один-два градуса холоднее.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Погода#Снег#Прогноз#Мороз#Белгород#Понедельник
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