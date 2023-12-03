Слабая, но для чувствительных: новая неделя начнётся с магнитной бури уровня G1

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Возбуждения в магнитосфере начнутся в 6 утра 4 декабря и продолжатся до шести часов вечера. При этом пик придётся на обеденные часы — с 12 до 15 часов как раз можно говорить о магнитной буре G1 — это самый слабый показатель по официальной классификации.
Также магнитные бури обещают 19 и 22 декабря. Некоторые возбуждения возможны также 5-7, 12, 18, 23 и 24 декабря. Предновогодние дни для метеозависимых людей ожидаются относительно спокойными.
В ноябре в Белгородской области было две сильных магнитных бури. А 5 ноября небо в белгородском приграничье окрасилось в красный цвет после сильных вспышек на солнце. Учёные тогда ошиблись с прогнозом последствий вспышек на Земле.