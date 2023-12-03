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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В Белгороде в понедельник будет магнитная буря G1

Слабая, но для чувствительных: новая неделя начнётся с магнитной бури уровня G1

3 декабря 2023, 10:46
Фото: Midjourney

В Белгороде в понедельник будет магнитная буря G1

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований прогнозируют слабую магнитную буря в центральной России в понедельник, 4 декабря.

Возбуждения в магнитосфере начнутся в 6 утра 4 декабря и продолжатся до шести часов вечера. При этом пик придётся на обеденные часы — с 12 до 15 часов как раз можно говорить о магнитной буре G1 — это самый слабый показатель по официальной классификации.

Также магнитные бури обещают 19 и 22 декабря. Некоторые возбуждения возможны также 5-7, 12, 18, 23 и 24 декабря. Предновогодние дни для метеозависимых людей ожидаются относительно спокойными.

В ноябре в Белгородской области было две сильных магнитных бури. А 5 ноября небо в белгородском приграничье окрасилось в красный цвет после сильных вспышек на солнце. Учёные тогда ошиблись с прогнозом последствий вспышек на Земле.

Метеозависимым приготовиться: экстремально сильная магнитная буря может задержаться
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#Евгений Грицков#Белгород
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