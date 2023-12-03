Слабая, но для чувствительных: новая неделя начнётся с магнитной бури уровня G1

Возбуждения в магнитосфере начнутся в 6 утра 4 декабря и продолжатся до шести часов вечера. При этом пик придётся на обеденные часы — с 12 до 15 часов как раз можно говорить о магнитной буре G1 — это самый слабый показатель по официальной классификации.