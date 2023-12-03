Скандал в школе стал главной темой дня 3 декабря

Министр образования Андрей Милёхин также ответил на комментарии по этому случаю. Он подчеркнул, что учитель не имел права так вести себя на уроке, но при этом нужно проверить и действия самого ученика. Учащиеся также должны соблюдать дисциплину и правила поведения в школе. Пока не стоит делать окончательных выводов, потому что нужно дать объективную оценку всем участникам конфликта.