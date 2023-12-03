Скандал в школе стал главной темой дня 3 декабря

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В одной из белгородских школ, конкретно в школе №17, произошел конфликт между учеником 8-го класса и его учителем. В интернете было опубликовано видео, на котором видно, как преподаватель выговаривает ученику и использование нецензурной лексики со стороны школьника.
После того, как видео стало популярно в Сети, руководство образования Белгорода обратило на это внимание и заявило о проведении служебного расследования. Результаты этого расследования помогут оценить действия всех участников конфликта, и будут приняты соответствующие управленческие решения. Об этом будет также сообщено родителям учащихся.
Министр образования Андрей Милёхин также ответил на комментарии по этому случаю. Он подчеркнул, что учитель не имел права так вести себя на уроке, но при этом нужно проверить и действия самого ученика. Учащиеся также должны соблюдать дисциплину и правила поведения в школе. Пока не стоит делать окончательных выводов, потому что нужно дать объективную оценку всем участникам конфликта.
Также в комментарии высказался и сам преподаватель Вячеслав Правоторов. Он признает, что его поведение было неподобающим, но просит обратить внимание и на поведение ученика. Он сожалеет, что общественность не задает вопрос, что произошло до начала видеозаписи и не интересуется, каким образом этот ученик обычно себя ведет.
В Белгородской области прошел конкурс детского дизайна, организованный известным дизайнером Алёной Ахмадуллиной. В конкурсе участвовали дети от 4 до 12 лет из Старооскольского городского округа. Участникам предложили нарисовать игрушку или изображение, связанное с традиционным ремеслом региона.
Главной победительницей стала Виктория Марандыкина, ученица детской школы искусств имени М. Г. Эрденко №1 в Старом Осколе. Второе и третье места заняли София Яцун и Полина Часовская, которые также обучаются в художественной школе Старого Оскола.
Наработки победителей будут использованы в специальной коллекции одежды, созданной Алёной Ахмадуллиной по мотивам ремёсел Белгородской области. Кроме того, девочкам предложили экскурсию в Модный дом Alena Akhmadullina.
По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, в понедельник, 4 декабря, ожидается слабая магнитная буря в центральной России. Начало возбуждений в магнитосфере запланировано на 6 утра и продолжится до шести часов вечера. Самый интенсивный период магнитной бури придется на обеденные часы — с 12 до 15 часов. По международной классификации это будет соответствовать магнитной буре G1, самому слабому показателю.
Кроме того, есть прогнозы о магнитных бурах 19 и 22 декабря. Есть также вероятность небольших возбуждений 5-7, 12, 18, 23 и 24 декабря. Однако предновогодние дни, по ожиданию специалистов, будут относительно спокойными для людей, которые подвержены влиянию погоды.
В ноябре Белгородская область уже дважды испытала сильные магнитные бури. Например, 5 ноября небо в приграничной зоне окрасилось в красный цвет после сильных вспышек на солнце. Ученые тогда ошиблись в прогнозе последствий данных вспышек для Земли.