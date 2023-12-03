Несуществующая проститутка обошлась белгородцу в 100 тысяч кредитных рублей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Мужчина хорошо выпил и решил через интернет заказать себе женщину лёгкого поведения. Нашёл объявление, позвонил, договорился о встрече. После разговора с якобы администратором сайта перевёл на счёт 8000 рублей. Но через несколько минут ему позвонили и попросили оплатить страховку в 10 тысяч рублей.
На этом требования не закончились, а белгородец исправно переводил мошенникам всё новые и новые суммы. В итоге лишился 100 500 рублей. При этом все деньги он ранее получил по кредиту.
Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба. Мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы. Осталось их только найти.