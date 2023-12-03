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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

В Белгороде мужчина заказал проститутку, но потерял 100 тысяч рублей

Несуществующая проститутка обошлась белгородцу в 100 тысяч кредитных рублей

3 декабря 2023, 08:31
Фото: 1MI

В Белгороде мужчина заказал проститутку, но потерял 100 тысяч рублей

Пьяный 44-летний житель областного центра захотел интимных услуг, но наткнулся на мошенников, сообщили в УМВД по Белгородской области.

Мужчина хорошо выпил и решил через интернет заказать себе женщину лёгкого поведения. Нашёл объявление, позвонил, договорился о встрече. После разговора с якобы администратором сайта перевёл на счёт 8000 рублей. Но через несколько минут ему позвонили и попросили оплатить страховку в 10 тысяч рублей.

На этом требования не закончились, а белгородец исправно переводил мошенникам всё новые и новые суммы. В итоге лишился 100 500 рублей. При этом все деньги он ранее получил по кредиту.

Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба. Мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы. Осталось их только найти.

Белгородец по вине мошенников остался без секса и без денег
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#Евгений Грицков#Мошенничество#Полиция#УМВД#Белгород#Проститутка
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