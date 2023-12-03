Итоги белгородской недели: пострадавшие, премия мэра, катера и личинки в пельменях

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:16
29 ноября в Борисовском районе в хуторе Климовое ВСУ с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
При взрыве пострадали двое бойцов белгородской самообороны. Как стало известно позднее, один мужчина был доставлен в больницу с осколочными ранениями, минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга, второй — только с осколочными ранениями правой кисти.
Оба бойца сейчас уже переведены на амбулаторное лечение. Также получили региональные награды Медали «За доблесть в рядах Белгородской самообороны». За полученные ими травмы, средней и тяжёлой тяжести, пострадавшие могут получить 500 тыс. рублей.
В тот же день губернатор сообщил, что по Белгородской области зафиксировали только один прилёт. Артиллеристский снаряд выпустили по селу Щетиновка.
Об этом стало известно на брифинге с министром ЖКХ Белгородской области Алексеем Ботвиньевым. Это связано с тем, что правила внутридомового и внутриквартирного обслуживания поменяются с 1 сентября 2024 года — обслуживанием будем заниматься всего одна компания. В Белгородской области такая компания — «Газпром газораспределение Белгород».
Так, договоры обслуживания домов с газовым оборудованием специализированными компаниями прекращают действия с 2024 года, поэтому до 1 января 2024 года белгородцам необходимо перезаключить такие договоры.
Однако тем, кто не успел оформить документы, в квитанции за текущий декабрь добавят строчку «оплата услуг по техническому обслуживанию», которая будет подразумевать оплату в один рубль. При оплате — гражданин соглашается на новый договор. Такой способ продлевает срок переоформления, но не избавляет от «бумажной волокиты».
В случае невыполнения необходимых процедур — административный штраф, а далее отключение подачи газа.
Напомним, что с 27 ноября гендиректором «Газпром Газораспределение Белгород» является Константин Выродов. Ранее пост занимал экс-мэр Старого Оскола Александр Сергиенко, который находится под стражей с марта по подозрению в коррупционных преступлениях.
Об этом стало известно после горсовета 28 ноября. О размере выплаты ничего неизвестно. Так, исполнить бюджет мэр успел за девять месяцев текущего года, чем и заслужил денежное вознаграждение.
В первом полугодии 2023 года подобную премию Валентин Демидов получил за исполнение бюджета в срок шесть месяцев. При попытке журналистки Бел.Ру выяснить что-либо о сумме денежного вознаграждения получить информацию не получилось, т. к. мэрия сообщила, что подобная информация «находится под охраной». Выплата, как заявили, «в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели».
Сегодня стало известно о новых подробностях дела о задержании топ-менеджеров учреждённой белгородским правительством компании, Александра Плахтина и Олега Казакова. Установлено, что при исполнении госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области» строительство домов происходило с нарушением нормативных требований.
План развития водного транспорта предусматривает использование рек Везёлка и Северский Донец в границах города от места слияния этих рек до площади «Пикник-парка» с возможностью причала в районе пляжа «Пескарьер». Это первый этап, осуществление которого планируется к июню-июлю следующего года.
Длина пути в одну сторону — чуть больше 11 километров. Продолжительность плавания по реке составит около 45 минут, большую часть пути глубина водоёмов составляет от 4 до 7 метров. В плане развития предусмотрено начать с создания трёх мест для обустройства причалов.
По мнению Вячеслава Гладкова, такое решение полезно для граждан и будет пользоваться спросом. Заявлено, что жители Белгорода не имеют ничего против такой идеи, и прогулочные поездки будут популярны.
Об обнаружении таких «гостей» в еде в конце ноября сообщил Игорь Зенин, житель Белгорода, который утверждает, что приобрёл пельмени марки Black Angus от фирмы «Мираторг» в одном из магазинов «Магнит», По словам мужчины, продукт был заморожен на момент покупки и не имел повреждений упаковки. Однако после приготовления и переливания в тарелку и кастрюлю, он якобы обнаружил опарышей.
По информации, полученной от пресс-службы компании, после запроса белгородца, приславшего в подтверждение своих слов видео, на предприятии провели проверку партии готовой продукции на соответствие дат изготовления. Результаты проверки не выявили никаких отклонений. Кроме того, сотрудники компании утверждают, что содержание видеоролика не позволяет определить реальные обстоятельства появления личинок в блюде.
Журналисту Бел.Ру, обратившемуся с вопросом, ответили, что «Мираторг» придерживается многоступенчатой системы контроля и требованиям ветеринарно-санитарных стандартов, чтобы обезопасить свою продукцию. Также продукты проверяются на качество в независимых лабораториях.
Пока непонятно, кто прав, а кто виноват в данном вопросе и были ли на самом деле опарыши в пельменях.