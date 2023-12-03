Итоги белгородской недели: пострадавшие, премия мэра, катера и личинки в пельменях

Об обнаружении таких «гостей» в еде в конце ноября сообщил Игорь Зенин, житель Белгорода, который утверждает, что приобрёл пельмени марки Black Angus от фирмы «Мираторг» в одном из магазинов «Магнит», По словам мужчины, продукт был заморожен на момент покупки и не имел повреждений упаковки. Однако после приготовления и переливания в тарелку и кастрюлю, он якобы обнаружил опарышей.