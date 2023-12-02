Арест директора цемзавода и протекающую подземку обсуждали белгородцы в субботу

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Генеральный директор белгородского цемзавода Эдуард Андросов признал свою вину в полном объёме и дал признательные показания. Его отправили под домашний арест. Об этом просили следователи и прокуратура, Свердловский районный суд согласился на эту меру пресечения.
По сообщению регионального следственного комитета, директор передал сотруднику Росприроднадзора полмиллиона рублей за непривлечение к административной ответственности и покровительство при проверках предприятия.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).
Напомним, что с 10 октября по 27 октября 2023 года сотрудники Росприроднадзора проводили проверку в ЗАО «Белгородский цемент». В результате выявили 29 нарушений экологического законодательства РФ. Устранить их предписали до 26 января 2024 года.
«Водопад с подсветкой» обнаружили в отремонтированном подземном переходе на «Родине» в Белгороде. Жители города запечатлели на фото, как вода капает прямо через подсветку в потолке и собирается в ведре. Новость об этом распространилась в социальных сетях.
Напомним, что в переходе ведутся ремонтные работы. Его открытие планировалось 15 сентября, но работы по восстановлению затянулись.
Ранее похожая ситуация была замечена в подземном переходе на «Стадионе». В тот раз там обнаружили две протечки, которые обещали устранить за два дня.
В конце ноября в Белгороде началась высадка луковиц тюльпанов, а уже на следующий день город накрыло снегом. Однако профессионалы не остановили работы, что вызвало удивление горожан.
Главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова объяснила, что тюльпаны могут выдерживать низкие температуры, оптимальная — до -8 °C. Она также отметила, что в этом году начали работу позже, чем обычно, но делают всё возможное, чтобы обеспечить 100% всхожесть растений.
В этом году Белгорблагоустройство закупило более 1,3 млн. луковиц тюльпанов 36 видов за 54 млн 150 тыс. рублей, а подрядчика, который высадит цветы, мэрия искала за 18 млн рублей. Кроме того, были определены виды тюльпанов, которые расцветут на улицах Белгорода весной 2024 года, среди них Wicked In Pink, Viking, Leen Van Der Mark и другие.