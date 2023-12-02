Арест директора цемзавода и протекающую подземку обсуждали белгородцы в субботу

В этом году Белгорблагоустройство закупило более 1,3 млн. луковиц тюльпанов 36 видов за 54 млн 150 тыс. рублей, а подрядчика, который высадит цветы, мэрия искала за 18 млн рублей. Кроме того, были определены виды тюльпанов, которые расцветут на улицах Белгорода весной 2024 года, среди них Wicked In Pink, Viking, Leen Van Der Mark и другие.