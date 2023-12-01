«Второе место? Да я просто бесподобна!» Погодные сюрпризы усложнили осенний забег

Владимир руководит группой губкинских спортсменов «ОФП131». Ребята постоянно участвуют в подобных состязаниях в других городах, поэтому решили — пора сделать такой забег у себя. Организацию соревнований поддержал комбинат. К выбору места и маршрута подошли тщательно. Кроме того, на трассе дежурили волонтёры, которые помогали участникам не сбиться с пути и угощали фруктами, сладкой газировкой, чаем и водой для восстановления энергии. Участники подход оценили.