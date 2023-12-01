Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

«Второе место? Да я просто бесподобна!» Погодные сюрпризы усложнили осенний забег

«Второе место? Да я просто бесподобна!» Погодные сюрпризы усложнили осенний забег

1 декабря 2023, 12:20
Погодные сюрпризы усложнили осенний трейл-забег.

Готовы ко всему

Многокилометровая пробежка по лесной трассе с большим количеством подъёмов и спусков — сама по себе испытание. А на фоне снежной погоды сложность дистанции возрастает в разы. Это ощутили участники первого осеннего трейла, который прошёл на территории оздоровительного комплекса «Лесная сказка».

Атлеты готовились к грунтовке и опавшей листве, а столкнулись с первым «приветом» от зимы в виде обильных снежных осадков. Но никто не отступил, хотя предстояло преодолеть расстояния в 8 и 16 километров.

— Мы подстраховались: рано утром в день старта вместе с коллегой Евгением Ледовских пробежали весь маршрут, чтобы проверить и скорректировать разметку, — рассказал один из организаторов соревнований, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования в карьере БВУ Лебединского ГОКа Владимир Смирнов.

Важен не только выигрыш в соревнованиях, но и победа над собойВажен не только выигрыш в соревнованиях, но и победа над собой
Важен не только выигрыш в соревнованиях, но и победа над собой

Подход оценили

Владимир руководит группой губкинских спортсменов «ОФП131». Ребята постоянно участвуют в подобных состязаниях в других городах, поэтому решили — пора сделать такой забег у себя. Организацию соревнований поддержал комбинат. К выбору места и маршрута подошли тщательно. Кроме того, на трассе дежурили волонтёры, которые помогали участникам не сбиться с пути и угощали фруктами, сладкой газировкой, чаем и водой для восстановления энергии. Участники подход оценили.

— Маршрут как раз не для кросса, где ты бежишь по широкой ровной местности, а для трейла. Перепады высот, где-то попадались упавшие деревья, кусты, деревянный мостик, узкие тропки — интересная трасса! — поделился впечатлениями Сергей Рыжанков из Старого Оскола, завоевавший первое место на 16-километровой дистанции.

Фото: Команда губкинских спортсменов «ОФП131» выступила инициатором соревнований (организаторы — Владимир Смирнов и Евгений Ледовских — на фото справа)

Лебединцы отличились

В этот день все первые места на пьедестале почёта заняли атлеты Белгородской области. Среди мужчин лидер на восьми километрах — Виктор Татаринцев. Среди женщин лучшие — Ольга Шрубченко (8 км) и Ирина Колесникова (16 км).

Но и лебединцы показали себя. Например, пробоотборщик обогатительной фабрики Елена Агафонова решила ещё больше усложнить себе задачу — пробежать дистанцию в производственной спецобуви:

— Чтобы поддержать сына — он сейчас служит в армии. И заодно ощутить, каково солдатам в тяжёлых сапогах бегать. Знаете, при желании всё можно выдержать!

Ну, а известная легкоатлетка комбината, раздатчик буровзрывного управления Наталья Абакумова, стала серебряным призёром на самом длинном маршруте.

— Второе место? Да я просто бесподобна! — искренне воскликнула она, услышав результаты. — Рассчитывала попасть в пятёрку, но итог гораздо лучше! На втором круге было сложно, пришлось поднапрячься.

Для всех участников забега Лебединский ГОК подготовил медали, а для победителей ещё и памятные подарки.

Фото: 120 любителей спорта и здорового образа жизни из Губкина, Старого Оскола, Белгорода, Курска и Воронежа приняли участие в забеге.

120 любителей спорта

и здорового образа жизни из Губкина, Старого Оскола, Белгорода, Курска и Воронежа приняли участие в забеге.

Евгения Шехирева,

Ольга Шалыгина

Фото Александра Белашова и 

Николая Рыбцева

Читайте также:
На ЛГОКе приступили к испытаниям облегчённых кузовов для большегрузных самосваловНовый тренировочный комплекс ЛГОКа повышает безопасность проведения высотных работМеталлоинвест реализует проект по созданию беспроводной сети передачи данных на ЛГОКе
#Общество#Белгородская область#Лебединский ГОК#Артем Черненко#ОФП131
Подпишитесь
Директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки
Сегодня, 17:45
Дело о взятке в 1,4 млн рублей передали в суд
Сегодня, 16:58
«Есть дикие люди, они пугаются»: белгородка с кибер-рукой рассказала о своей жизни
Сегодня, 08:26
Верхушка ёлки на Соборной и мокрый снег: как прошёл первый день зимы в Белгороде
Сегодня, 14:04
Назад к маме: Елена Романенко вернула крупные доли в компаниях агрохолдинга «Авида»
Сегодня, 14:18
У прокуратуры появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора из-за их доходов
Сегодня, 13:20