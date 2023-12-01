«Второе место? Да я просто бесподобна!» Погодные сюрпризы усложнили осенний забег

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Многокилометровая пробежка по лесной трассе с большим количеством подъёмов и спусков — сама по себе испытание. А на фоне снежной погоды сложность дистанции возрастает в разы. Это ощутили участники первого осеннего трейла, который прошёл на территории оздоровительного комплекса «Лесная сказка».
Атлеты готовились к грунтовке и опавшей листве, а столкнулись с первым «приветом» от зимы в виде обильных снежных осадков. Но никто не отступил, хотя предстояло преодолеть расстояния в 8 и 16 километров.
— Мы подстраховались: рано утром в день старта вместе с коллегой Евгением Ледовских пробежали весь маршрут, чтобы проверить и скорректировать разметку, — рассказал один из организаторов соревнований, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования в карьере БВУ Лебединского ГОКа Владимир Смирнов.
Владимир руководит группой губкинских спортсменов «ОФП131». Ребята постоянно участвуют в подобных состязаниях в других городах, поэтому решили — пора сделать такой забег у себя. Организацию соревнований поддержал комбинат. К выбору места и маршрута подошли тщательно. Кроме того, на трассе дежурили волонтёры, которые помогали участникам не сбиться с пути и угощали фруктами, сладкой газировкой, чаем и водой для восстановления энергии. Участники подход оценили.
— Маршрут как раз не для кросса, где ты бежишь по широкой ровной местности, а для трейла. Перепады высот, где-то попадались упавшие деревья, кусты, деревянный мостик, узкие тропки — интересная трасса! — поделился впечатлениями Сергей Рыжанков из Старого Оскола, завоевавший первое место на 16-километровой дистанции.
В этот день все первые места на пьедестале почёта заняли атлеты Белгородской области. Среди мужчин лидер на восьми километрах — Виктор Татаринцев. Среди женщин лучшие — Ольга Шрубченко (8 км) и Ирина Колесникова (16 км).
Но и лебединцы показали себя. Например, пробоотборщик обогатительной фабрики Елена Агафонова решила ещё больше усложнить себе задачу — пробежать дистанцию в производственной спецобуви:
— Чтобы поддержать сына — он сейчас служит в армии. И заодно ощутить, каково солдатам в тяжёлых сапогах бегать. Знаете, при желании всё можно выдержать!
Ну, а известная легкоатлетка комбината, раздатчик буровзрывного управления Наталья Абакумова, стала серебряным призёром на самом длинном маршруте.
— Второе место? Да я просто бесподобна! — искренне воскликнула она, услышав результаты. — Рассчитывала попасть в пятёрку, но итог гораздо лучше! На втором круге было сложно, пришлось поднапрячься.
Для всех участников забега Лебединский ГОК подготовил медали, а для победителей ещё и памятные подарки.
и здорового образа жизни из Губкина, Старого Оскола, Белгорода, Курска и Воронежа приняли участие в забеге.
Евгения Шехирева,
Ольга Шалыгина
Фото Александра Белашова и
Николая Рыбцева