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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Вытрезвитель

«Водичка вместо водочки»: в Брянске открыли первый вытрезвитель

1 декабря 2023, 14:38
Фото: Брянская городская администрация
Вытрезвитель

В Брянске открылся вытрезвитель

Открыли вытрезвитель в том же здании, в котором он работал раньше. Одновременно процесс вытрезвления смогут проходить 20 человек, пишут «Брянские новости».

В Володарском районе Брянска в здании на улице 11 лет Октября возобновил свою работу вытрезвитель, который был закрыт в 2009 году, пишет издание.

Теперь это место официально называется Центром помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Здесь одновременно могут проходить процесс отрезвления 20 пьяных клиентов — 16 мужчин и четыре женщины. Каждому из них предоставят спальное место, шкафчик для хранения личных вещей, а также возможность посещать душ и туалет.

В вытрезвителе можно находиться от трёх часов до суток — это будет зависеть от количества выпитого и способности организма восстановиться после опьянения. Покинуть временный приют разрешат только после медицинского осмотра и прохождения теста на равновесие.

Работать с посетителями вытрезвителя будут шесть администраторов, три фельдшера и три медсестры.

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#Общество#Брянск#Вытрезвитель
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