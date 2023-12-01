«Водичка вместо водочки»: в Брянске открыли первый вытрезвитель

Теперь это место официально называется Центром помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Здесь одновременно могут проходить процесс отрезвления 20 пьяных клиентов — 16 мужчин и четыре женщины. Каждому из них предоставят спальное место, шкафчик для хранения личных вещей, а также возможность посещать душ и туалет.