«Водичка вместо водочки»: в Брянске открыли первый вытрезвитель

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В Володарском районе Брянска в здании на улице 11 лет Октября возобновил свою работу вытрезвитель, который был закрыт в 2009 году, пишет издание.
Теперь это место официально называется Центром помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Здесь одновременно могут проходить процесс отрезвления 20 пьяных клиентов — 16 мужчин и четыре женщины. Каждому из них предоставят спальное место, шкафчик для хранения личных вещей, а также возможность посещать душ и туалет.
В вытрезвителе можно находиться от трёх часов до суток — это будет зависеть от количества выпитого и способности организма восстановиться после опьянения. Покинуть временный приют разрешат только после медицинского осмотра и прохождения теста на равновесие.
Работать с посетителями вытрезвителя будут шесть администраторов, три фельдшера и три медсестры.