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Крупный белгородский предприниматель открыл четыре компании с одним директором

Владелец «Зелёной долины» Юдин открыл четыре компании с одним директором на всех

1 декабря 2023, 15:00
Фото: Midjourney

Крупный белгородский предприниматель открыл четыре компании с одним директором

Сергей Юдин, владелец ООО «УК Зелёная Долина», открыл ещё четыре новые компании. У всех них один общий директор — Михаил Рязанов.

Четыре фирмы — «Зерновая компания „Заря“», «Селекционно-Семеноводческая Компания „Росток“», «Кормовая Компания „Рассвет“» и «Кормовая Компания „Багрянец“» открылись в один день — 27 ноября этого года. Полным владельцем каждой является известный белгородский предприниматель Сергей Юдин.

При этом у всех четырёх компаний один гендиректор на всех — Михаил Рязанов.

А вот сферы деятельности у фирм одинаковые не у всех: три из них занимаются выращиванием зерновых, а четвёртая, «Росток», обработкой семян для посадки.

Сергей Юдин попал в топ самых богатых белгородцев по итогам 2022 года. Бизнесмен владеет рядом сельскохозяйственных предприятий: за прошлый год они принесли Юдину 6 млрд рублей выручки и 80 млн рублей чистой прибыли.

В октябре «Тульский завод растительных масел» подал в суд на белгородское ООО «УК Зелёная Долина» Юдина. Компания требует взыскать с ответчика свыше 8,3 млн рублей задолженности.

С белгородского «УК Зелёная Долина» требуют 8,3 млн рублей через суд
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