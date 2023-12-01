Владелец «Зелёной долины» Юдин открыл четыре компании с одним директором на всех

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Четыре фирмы — «Зерновая компания „Заря“», «Селекционно-Семеноводческая Компания „Росток“», «Кормовая Компания „Рассвет“» и «Кормовая Компания „Багрянец“» открылись в один день — 27 ноября этого года. Полным владельцем каждой является известный белгородский предприниматель Сергей Юдин.
При этом у всех четырёх компаний один гендиректор на всех — Михаил Рязанов.
А вот сферы деятельности у фирм одинаковые не у всех: три из них занимаются выращиванием зерновых, а четвёртая, «Росток», обработкой семян для посадки.
Сергей Юдин попал в топ самых богатых белгородцев по итогам 2022 года. Бизнесмен владеет рядом сельскохозяйственных предприятий: за прошлый год они принесли Юдину 6 млрд рублей выручки и 80 млн рублей чистой прибыли.
В октябре «Тульский завод растительных масел» подал в суд на белгородское ООО «УК Зелёная Долина» Юдина. Компания требует взыскать с ответчика свыше 8,3 млн рублей задолженности.