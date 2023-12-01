В выходные белгородцы послушают классическую музыку и покажут свои швейные навыки

Что будет: в музее откроется выставка, посвящённая книжным иллюстрациям советского времени — с 1920 по 1980 годы. Первую экскурсию проведут Наталья Гончаренко и Инна Климова. Всего в экспозиции представлено более 100 иллюстраций.