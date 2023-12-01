В выходные белгородцы послушают классическую музыку и покажут свои швейные навыки

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Где: литературный музей.
Когда: в любое время с 10:00 до 19:00.
Что будет: в музее откроется выставка, посвящённая книжным иллюстрациям советского времени — с 1920 по 1980 годы. Первую экскурсию проведут Наталья Гончаренко и Инна Климова. Всего в экспозиции представлено более 100 иллюстраций.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+.
Где: музей народной культуры.
Когда: в любое время с 10:00 до 19:00.
Что будет: в пятницу в музее состоится открытие выставки белгородского мастера А. И. Лыкова. Белгородец смог превратить стекло в экспонаты, посвящённые зиме.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 17:00.
Что будет: солисты филармонии выступят для слушателей с известными вокальными сочинениями Римского-Корсакова, Танеева и Глиэра.
Стоимость: от 350 до 450 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.
Когда: с 15:00 до 19:00.
Что будет: в ходе фестиваля белгородцы покажут свой швейный талант, а зрители приобретут авторские вещи. В этот день планируется провести лекцию-обзор, открытый разговор «Как создать свой бренд одежды?», а также устроить показ мод и аукцион.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 12+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 12:30 и 14:00.
Что будет: детям покажут постановку от Академического хора по мотивам знаменитой новогодней музыкальной сказки.
Стоимость: 190 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.
Когда: 19:00.
Что будет: белгородцам представят музыкально-творческий арт-перфоманс с показом исторических костюмов и выступлением струнного ансамбля Детской музыкальной школы №2. Дети исполнят музыку Чайковского, Вивальди, Моцарта и других композиторов.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: улица Песчаная, Белгород.
Когда: 10:00.
Что будет: клуб активного отдыха «Хаски Белогорья» предлагает горожанам погулять с собаками и прокатиться на упряжке. Помимо пятикилометровой прогулки, желающим предложат чай и угощения.
Стоимость: от 700 до 1200 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Где: Центр молодёжных инициатив.
Когда: с 14:00 до 21:00.
Что будет: в ходе марафона креативных событий для белгородцев проведут различные мастер-классы, конкурсы, танцевальные баттлы, выставки, игры и другое.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 16+.