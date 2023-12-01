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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Шитьё

В выходные белгородцы послушают классическую музыку и покажут свои швейные навыки

1 декабря 2023, 06:03
Фото: Midjourney
Шитьё
Начало декабря будет насыщенным: с пятницы по воскресенье белгородцы смогут посетить выставки, несколько фестивалей, погулять с хаски и посетить бесплатный вечер классической музыки. Подробности — в афише выходного дня от Бел.Ру.
Сюжет
Афиша

Пятница, 1 декабря

Вернисаж «Советская иллюстрация: школы, имена, тенденции»

Где: литературный музей.

Когда: в любое время с 10:00 до 19:00.

Что будет: в музее откроется выставка, посвящённая книжным иллюстрациям советского времени — с 1920 по 1980 годы. Первую экскурсию проведут Наталья Гончаренко и Инна Климова. Всего в экспозиции представлено более 100 иллюстраций.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+.

Выставка «Хрустальная зима»

Где: музей народной культуры.

Когда: в любое время с 10:00 до 19:00.

Что будет: в пятницу в музее состоится открытие выставки белгородского мастера А. И. Лыкова. Белгородец смог превратить стекло в экспонаты, посвящённые зиме.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+.

Фото: 1MI

Суббота, 2 декабря

«Антология русского романса»

Где: Белгородская филармония.

Когда: 17:00.

Что будет: солисты филармонии выступят для слушателей с известными вокальными сочинениями Римского-Корсакова, Танеева и Глиэра.

Стоимость: от 350 до 450 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Благотворительный фестиваль «Сама сшила»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.

Когда: с 15:00 до 19:00.

Что будет: в ходе фестиваля белгородцы покажут свой швейный талант, а зрители приобретут авторские вещи. В этот день планируется провести лекцию-обзор, открытый разговор «Как создать свой бренд одежды?», а также устроить показ мод и аукцион.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 12+.

Афиша благотворительного фестиваляАфиша благотворительного фестиваля
Афиша благотворительного фестиваля
Фото: группа ВК "Октябрь / Белгород"

Воскресенье, 3 декабря

«Маша и Витя против диких гитар»

Где: Белгородская филармония.

Когда: 12:30 и 14:00.

Что будет: детям покажут постановку от Академического хора по мотивам знаменитой новогодней музыкальной сказки.

Стоимость: 190 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Вечер классической музыки

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.

Когда: 19:00.

Что будет: белгородцам представят музыкально-творческий арт-перфоманс с показом исторических костюмов и выступлением струнного ансамбля Детской музыкальной школы №2. Дети исполнят музыку Чайковского, Вивальди, Моцарта и других композиторов.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+.

Прогулка с хаски

Где: улица Песчаная, Белгород.

Когда: 10:00.

Что будет: клуб активного отдыха «Хаски Белогорья» предлагает горожанам погулять с собаками и прокатиться на упряжке. Помимо пятикилометровой прогулки, желающим предложат чай и угощения.

Стоимость: от 700 до 1200 рублей.

Возрастное ограничение: 0+.

Фестиваль «Свои в ЦМИ. Зима»

Где: Центр молодёжных инициатив.

Когда: с 14:00 до 21:00.

Что будет: в ходе марафона креативных событий для белгородцев проведут различные мастер-классы, конкурсы, танцевальные баттлы, выставки, игры и другое.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 16+.

Афиша фестиваль "Свои в ЦМИ"Афиша фестиваль "Свои в ЦМИ"
Афиша фестиваль "Свои в ЦМИ"
Фото: группа ВК "Центр Молодёжных Инициатив"
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#Белгородская область#Афиша#Афиша выходного дня#Белгород#Александра Склярова
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