В выходные белгородцам придётся пережить температурные качели

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В Белгородской области в субботу, 2 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура воздуха составит -6…-1 °С. Будет дуть западный ветер 5-10 м/с. Осадков не ожидается.
Днём температура сильно не изменится. Столбик термометра остановится на отметке от -5 °С до 0 °С. Пройдёт небольшой снег. Местами ожидается гололедица.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде в ночь на 2 декабря температура опустится до -4 °С. Днём ожидается облачная погода, пройдёт снег при -2 °С.
Мороз будет и в ночь на воскресенье, 3 декабря. При -2 °С пройдёт небольшой снег. Однако уже днём в воскресенье в Белгороде резко потеплеет до +6 °С, а снег сменится на дождь.
Впрочем, согласно текущему прогнозу, на следующей неделе плюсовой температуры уже не ожидается. Днём температура составит около -4 °С, осадков пока не предвидится.