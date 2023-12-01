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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Снег

В выходные белгородцам придётся пережить температурные качели

1 декабря 2023, 11:38
Фото: 1MI
Снег

Снег, мороз и гололёд ожидают белгородцев 2 декабря

В субботу белгородцам стоит ожидать приятную зимнюю погоду со снегом, сообщили в МЧС. Однако уже в воскресенье температура днём резко станет плюсовой, пройдёт дождь, предупреждает Гидрометцентр.
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Погода

В Белгородской области в субботу, 2 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура воздуха составит -6…-1 °С. Будет дуть западный ветер 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

Днём температура сильно не изменится. Столбик термометра остановится на отметке от -5 °С до 0 °С. Пройдёт небольшой снег. Местами ожидается гололедица.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде в ночь на 2 декабря температура опустится до -4 °С. Днём ожидается облачная погода, пройдёт снег при -2 °С.

Мороз будет и в ночь на воскресенье, 3 декабря. При -2 °С пройдёт небольшой снег. Однако уже днём в воскресенье в Белгороде резко потеплеет до +6 °С, а снег сменится на дождь.

Впрочем, согласно текущему прогнозу, на следующей неделе плюсовой температуры уже не ожидается. Днём температура составит около -4 °С, осадков пока не предвидится.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Дождь#Снег#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород#Потепление#Температурные качели
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