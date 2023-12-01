Совкомбанк анонсировал планы по проведению IPO на Московской бирже

Согласно заявлению председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, за 20 лет банк из региональной финансовой организации с одним отделением вырос до одной из ведущих отечественных финансовых групп с активами, которые превышают 2 трлн рублей. В настоящее время Совкомбанк имеет множество отделений в тысяче городов РФ. Дмитрий Гусев отметил, что своими успехами банк обязан усилиям единомышленников, построивших с нуля одну из крупнейших финансовых организаций России. Ключевые акционеры банка лично принимают участие в операционном управлении бизнесом. Таким образом повышается гибкость и скорость принятия важнейших решений, а также формируется уникальная предпринимательская культура с ориентацией на дальнейший рост и лидерство. IPO является закономерным этапом в развитии организации, который станет дополнительной мотивацией для ее сотрудников и обеспечит дополнительные возможности для дальнейшей реализации M&A-сделок.