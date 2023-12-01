Совкомбанк анонсировал планы по проведению IPO на Московской бирже

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Индикативный ценовой диапазон IPO за акцию составит 10,50 — 11,50 рубля. Это соответствует рыночной капитализации банка в объеме от 200 млрд до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е текущего года без учета ожидаемого привлечения финансов на IPO.
Все полученные средства направят на развитие бизнеса. Цену IPO установят решением набсовета Совкомбанка после окончания сбора заявок. Отмечается, что действующие акционеры не будут продавать свои ценные бумаги. Об этом сообщает interfax.ru.
Согласно заявлению председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, за 20 лет банк из региональной финансовой организации с одним отделением вырос до одной из ведущих отечественных финансовых групп с активами, которые превышают 2 трлн рублей. В настоящее время Совкомбанк имеет множество отделений в тысяче городов РФ. Дмитрий Гусев отметил, что своими успехами банк обязан усилиям единомышленников, построивших с нуля одну из крупнейших финансовых организаций России. Ключевые акционеры банка лично принимают участие в операционном управлении бизнесом. Таким образом повышается гибкость и скорость принятия важнейших решений, а также формируется уникальная предпринимательская культура с ориентацией на дальнейший рост и лидерство. IPO является закономерным этапом в развитии организации, который станет дополнительной мотивацией для ее сотрудников и обеспечит дополнительные возможности для дальнейшей реализации M&A-сделок.