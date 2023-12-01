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Posted 1 декабря 2023, 09:24

Published 1 декабря 2023, 09:24

Modified 1 декабря 2023, 09:26

Updated 1 декабря 2023, 09:26

Аукцион по продаже пакета акций «Медтехники» признали несостоявшимся

Никто не захотел выкупить контрольный пакет акций белгородской «Медтехники»

1 декабря 2023, 09:24
Фото: 1MI.

Аукцион по продаже пакета акций «Медтехники» признали несостоявшимся

Правительство выставило свой пакет акций АО «Медтехника» в конце ноября, торги должны были состояться 4 декабря. Однако за это время на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Его признали несостоявшимся, сообщает «Абирег».

В конце ноября стало известно, что правительство Белгородской области выставило на продажу контрольный пакет акций АО «Медтехника» за 68 млн рублей. Торги планировалось провести 4 декабря, однако на товар не нашёлся ни один покупатель и аукцион не состоялся.

Напомним, что министерству имущественных и земельных отношений региона принадлежит 50,99% компании. Они хотели приватизировать пакет на 2,93 тыс. акций.

АО «Медтехника» ремонтирует и обслуживает медицинское оборудование. В 2022 году выручка компании сократилась в девять раз и составила 76,4 млн рублей. Чистая прибыль же достигла 1,3 млн рублей. Приватизировать контрольный пакет акций власти планировали ещё летом.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Аукцион#Акции#Контрольный пакет#Медтехника#Белгород
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