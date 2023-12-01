Эксперты оценили ситуацию с ВИЧ в Белгородской области

В 2022 году в России выявили 71 тыс. новых случаев ВИЧ, всего по стране — почти 1,2 млн инфицированных людей. В Белгородской области в прошлом году ВИЧ обнаружили у 185 жителей, всего на диспансеризации находились 2446 пациентов. Заражённые беременные в минувшем году родили 42 детей. При этом ещё в 2022-м заболеваемость ВИЧ в Белгородской области была в пять раз ниже общероссийской.