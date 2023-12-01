Эксперты оценили ситуацию с ВИЧ в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:42
Белгородская область попала в список самых благополучных по проблеме ВИЧ регионов. В 2022 году вирусная нагрузка в области составляла 71,2%, лечение получали 90,4% пациентов, состояли диспансерном на учёте — 83,4%.
В Липецкой, Тамбовской и Орловской областях наблюдается самая низкая смертность от ВИЧ. Хуже всего с проблемой обстоят дела в регионах Урала и Сибири.
В 2022 году в России выявили 71 тыс. новых случаев ВИЧ, всего по стране — почти 1,2 млн инфицированных людей. В Белгородской области в прошлом году ВИЧ обнаружили у 185 жителей, всего на диспансеризации находились 2446 пациентов. Заражённые беременные в минувшем году родили 42 детей. При этом ещё в 2022-м заболеваемость ВИЧ в Белгородской области была в пять раз ниже общероссийской.
Летом 2023 года белгородцам сообщили о неблагоприятных районах по проблеме с ВИЧ. В этот список вошли Волоконовский, Прохоровский районы, а также Старооскольский и Губкинский округа.