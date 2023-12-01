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ВИЧ

Эксперты оценили ситуацию с ВИЧ в Белгородской области

1 декабря 2023, 08:37
Фото: 1MI
ВИЧ

Белгородская область попала в список наименее проблемных по ВИЧ регионов

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с этим, проект «Если быть точным» составил рейтинг регионов, где лучше и хуже всего борются с ВИЧ. Белгородскую область внесли в список наименее проблемных регионов.

Белгородская область попала в список самых благополучных по проблеме ВИЧ регионов. В 2022 году вирусная нагрузка в области составляла 71,2%, лечение получали 90,4% пациентов, состояли диспансерном на учёте — 83,4%.

В Липецкой, Тамбовской и Орловской областях наблюдается самая низкая смертность от ВИЧ. Хуже всего с проблемой обстоят дела в регионах Урала и Сибири.

В 2022 году в России выявили 71 тыс. новых случаев ВИЧ, всего по стране — почти 1,2 млн инфицированных людей. В Белгородской области в прошлом году ВИЧ обнаружили у 185 жителей, всего на диспансеризации находились 2446 пациентов. Заражённые беременные в минувшем году родили 42 детей. При этом ещё в 2022-м заболеваемость ВИЧ в Белгородской области была в пять раз ниже общероссийской.

Летом 2023 года белгородцам сообщили о неблагоприятных районах по проблеме с ВИЧ. В этот список вошли Волоконовский, Прохоровский районы, а также Старооскольский и Губкинский округа.

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#Белгородская область#Вич#Вич-инфекция#Спид#Белгород#Александра Склярова
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