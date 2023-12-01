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ФСБ раскрыла подробности дела о задержанных руководителях белгородской компании

Нанёс ущерб бюджету области: в ФСБ дали подробности по делу задержанного руководителя

1 декабря 2023, 09:41
Фото: Midjourney

ФСБ раскрыла подробности дела о задержанных руководителях белгородской компании

ФСБ вскрыла новые эпизоды в деле задержанных топ-менеджеров учреждённой белгородским правительством компании. Силовики вместе со следователями установили, что бывшие руководители строительной фирмы нанесли ущерб бюджету региона.

Как сообщили в УФСБ по Белгородской области, Александр Плахтий и его зам Олег Казаков строили дома в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области» с нарушением нормативных требований. Бывших руководителей компании подозревают в преступлении по ч.3 ст. 286 УК РФ.

О задержании топ-менеджеров строительной компании стало известно в августе этого года. Тогда на них возбудили уголовные дела за попытку хищения бюджетных средств, а позже дома у Казакова нашли скрываемый им румынский паспорт. В сентябре ФСБ также удалось установить, что Плахтий выписывал премии сам себе, нанося таким образом ущерб госучреждению.

Общую сумму ущерба от преступных действий фигурантов оценивают в 3 млн рублей. Как предполагают правоохранители, топ-менеджеры ООО «БИК-Сити» хотели похитить средства, которые выделили на строительство домов для многодетных семей. Топ-менеджеров заключили под стражу.

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