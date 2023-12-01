Нанёс ущерб бюджету области: в ФСБ дали подробности по делу задержанного руководителя

О задержании топ-менеджеров строительной компании стало известно в августе этого года. Тогда на них возбудили уголовные дела за попытку хищения бюджетных средств, а позже дома у Казакова нашли скрываемый им румынский паспорт. В сентябре ФСБ также удалось установить, что Плахтий выписывал премии сам себе, нанося таким образом ущерб госучреждению.