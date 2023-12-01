На алтайском курорте «Манжерок» создали променад из ледовых скульптур

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Ледяные фигуры на тему «Легенды и мифы Горного Алтая» были созданы талантливыми скульпторами-художниками со всей России. Эта локация призвана стать одной из визитных карточек курорта. К концу декабря планируется открытие ещё двух объектов: ледяного замка с красочным мультимедийным шоу и катка, пишет 56orb.ru.
Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, присутствовал на открытии нового объекта. Он отметил, что строительство этой зоны заняло всего лишь три месяца, и уже сегодня здесь функционируют шесть торговых точек, собранных из модульных конструкций скоростного строительства. Кузнецов выразил уверенность, что этот бульвар будет расширяться.
Ледяной променад «Манжерок» открыт для всех посетителей, при этом вход абсолютно бесплатен. Конкурс ледяных скульптур проходил в два этапа. В заочном туре художники представили эскизы будущих скульптур, а затем во втором очном этапе были отобраны 15 лучших работ. Среди авторов — заслуженные художники России и художники-монументалисты из разных городов страны, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Красноярск, Пермь, Уфа, Иркутск, Барнаул, Невьянск, Ижевск и др.
Для создания скульптур заранее были нашли замерзшие озера в горах Республики Алтай, откуда было доставлено 200 тонн льда.