На алтайском курорте «Манжерок» создали променад из ледовых скульптур

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, присутствовал на открытии нового объекта. Он отметил, что строительство этой зоны заняло всего лишь три месяца, и уже сегодня здесь функционируют шесть торговых точек, собранных из модульных конструкций скоростного строительства. Кузнецов выразил уверенность, что этот бульвар будет расширяться.