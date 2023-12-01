Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Магнитная буря

Метеозависимым приготовиться: экстремально сильная магнитная буря может задержаться

1 декабря 2023, 13:53
Фото: Midjourney
Магнитная буря

Сильная магнитная буря задержится 2 декабря

Сообщалось, что 1 декабря магнитная буря могла достигнуть пяти баллов. Неспокойной будет и суббота, 2 декабря, пишет «Орелtimes». Метеозависимым стоит быть осторожнее.

1 декабря ожидали магнитную бурю силой в пять баллов. Ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал об экстремально сильном явлении.

Издание пишет, что магнитосфера также будет неспокойной и в субботу, 2 декабря.

В период магнитной бури у людей, чувствительных к погодным изменениям, могут возникнуть слабость, раздражительность, снижение работоспособности и нарушение сна. Медики рекомендуют принять меры для сохранения своего здоровья.

Ранее специалисты предупреждали, что во время магнитной бури возможны также проблемы со связью и спутниками GPS.

Напомним, что во время прошлой бури белгородцы застали кроваво-красное полярное сияние.

Небо вновь станет кроваво-красным? Полярное сияние ожидают над Белгородской областью
Узнать подробнее
Читайте также:
Мощная магнитная буря накроет Белгородскую областьУчёные ошиблись в предсказании магнитной бури, которая привела к полярному сияниюМагнитом кроют бури: заболят ли у белгородцев головы в ноябре?
#Общество#Инна Рогова#Метеозависимость#Магнитная буря
Подпишитесь
Директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки
Сегодня, 17:45
Дело о взятке в 1,4 млн рублей передали в суд
Сегодня, 16:58
«Есть дикие люди, они пугаются»: белгородка с кибер-рукой рассказала о своей жизни
Сегодня, 08:26
Верхушка ёлки на Соборной и мокрый снег: как прошёл первый день зимы в Белгороде
Сегодня, 14:04
Назад к маме: Елена Романенко вернула крупные доли в компаниях агрохолдинга «Авида»
Сегодня, 14:18
У прокуратуры появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора из-за их доходов
Сегодня, 13:20