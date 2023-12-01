Метеозависимым приготовиться: экстремально сильная магнитная буря может задержаться

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
1 декабря ожидали магнитную бурю силой в пять баллов. Ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал об экстремально сильном явлении.
Издание пишет, что магнитосфера также будет неспокойной и в субботу, 2 декабря.
В период магнитной бури у людей, чувствительных к погодным изменениям, могут возникнуть слабость, раздражительность, снижение работоспособности и нарушение сна. Медики рекомендуют принять меры для сохранения своего здоровья.
Ранее специалисты предупреждали, что во время магнитной бури возможны также проблемы со связью и спутниками GPS.
Напомним, что во время прошлой бури белгородцы застали кроваво-красное полярное сияние.