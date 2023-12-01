Комбинат КМАруда не смог оспорить решение суда о выплате 8 млн рублей долга

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
ООО «Блочно-Модульные Конструкции» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Комбинат КМАруда». С предприятия компания «БМК» требовала 8,6 млн рублей долга по договору поставки и сборки блок-модулей от 2021 года. Также фирма требовала пени за несоблюдение обязательств — 1,8 млн рублей.
ООО «БМК» зарегистрировано в Санкт-Петербурге с 2019 года. Фирма занимается оптовой торговлей. По итогам 2022 года компания выручила 517 млн рублей, сумма же чистых убытков за тот же период — 830 тыс. рублей. Чистые активы также ушли в минус на 90 тыс. рублей. Руководит фирмой Людмила Улина, бенефициар «БМК» — Наталия Скипина.
Примечательно, что комбинат направил ходатайство об участии в заседании по видеосвязи. Но в назначенный день ответчик не обеспечил подключение со своей стороны «по техническим причинам».
Как указано в документах суда, по пункту 8.3 договора в случае просрочки оплаты поставщик имел право взыскивать с покупателя за каждый день просрочки пени в размере 0,1% от суммы товара. По уточненному расчёту истца размер процентов в итоге составил 2,6 млн рублей.
Также компания «БМК» пыталась решить конфликт в досудебном порядке и направляла претензии о задолженности КМАруде по почте. Предприятие после их получения долг частично погасило, но обязательство в полном объёме всё равно не выполнило. Пришлось обращаться в суд.
Комбинат пытался настоять на уменьшении суммы неустойки. Но суд, произведя расчёты, пришёл к выводу, что сумма верна, а оснований для её уменьшения нет.
В свою очередь, ответчик не оспаривает наличие задолженности, из его
поведения не усматривается намерение добровольно погасить долг и оперативно
урегулировать возникший спор.
определение суда
В итоге с АО «Комбинат КМАруда» суд решил взыскать в пользу ООО «БМК» задолженность на 8,6 млн рублей, пени на 2,6 млн рублей, а также расходы по оплате госпошлины в 79 тыс. рублей.
Летом КМАруда подала апелляцию на решение суда. Комбинат отмечал, что, по его мнению, в судебном разбирательстве были нарушены нормы права: якобы из-за отсутствия возможности подключиться по видеосвязи представитель ответчика не смог должным образом оспорить аргументы стороны истца.
Также представители комбината настаивали в апелляции на том, что за время перерыва от истца поступили уточнения к иску, в которых требования были уже увеличены, и якобы представить свои возражения в срок возможности не было. Но суд не счёл эти аргумент обоснованным.
Апелляционным судом установлено, что представитель АО «Комбинат КМАруда», несмотря на удовлетворение его ходатайства и обеспечение судом технической возможности проведения судебного заседания в онлайн-режиме с использованием системы веб-конференции, в назначенное время по неизвестным причинам к участию в заседании не подключился, ходатайство об отложении судебного разбирательства в суд не поступило.
определение суда
Кроме того, в определении указывается, что неполадки были на стороне КМАруды, ведь в самом суде с видеотрансляцией и связью всё было в порядке.
Таким образом, считает суд, основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствовали.
АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Губкине с 1993 года. Предприятие занимается добычей железных руд подземным способом. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», за последние десять лет комбинат КМАруда принял участие в 153 судебных разбирательствах. Предприниматели часто жалуются на то, что предприятие не выплачивает большие суммы по долгам: ранее Бел.Ру подробно рассказывало эти истории. Одна из фирм, «Гарант-Плюс», требует с КМАруды 30 млн рублей: сумма складывается из нескольких задолженностей. Следующее заседание пройдёт в конце декабря: Бел.Ру направило запросы комбинату, чтобы выяснить подробности.