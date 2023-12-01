Какие сорта тюльпанов высаживали под снегопадом в центре Белгорода

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В первый день зимы в Белгороде горожане наблюдали за тем, как на одной из центральных аллей на Свято-Троицком бульваре высаживают тюльпаны. И всё бы хорошо, но работы велись под снегопадом.
Журналистам Бел.Ру удалось разглядеть по крайней мера три сорта тюльпанов, которые зацветут весной. Один из них — Wicked In Pink. Это махровые поздние тюльпаны, которые достигают в высоту 45 см. Особенностью тюльпанов данного сорта является его необычный розовый цвет.
Второй сорт — Viking. Это махровые ранние тюльпаны. Они могут быть как однотонными, так и сочетать несколько цветов. И третий сорт — Leen Van Der Mark. Высота растения данного сорта — 45 см. Цветок — красный с белой каймой.
Напомним, в прошлом году тюльпаны также высаживали в период снегопада. Но это было в ноябре. Тогда главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова сообщила, что высадка продолжится, несмотря на погодные условия. Но она согласилась, что лучшее время для высадки прошло. А ещё Семенкова отметила в прошлом году, что ошибки учтут, «чтобы не допускать такого экстрима при посадке луковиц».