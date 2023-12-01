Какие сорта тюльпанов высаживали под снегопадом в центре Белгорода

Напомним, в прошлом году тюльпаны также высаживали в период снегопада. Но это было в ноябре. Тогда главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова сообщила, что высадка продолжится, несмотря на погодные условия. Но она согласилась, что лучшее время для высадки прошло. А ещё Семенкова отметила в прошлом году, что ошибки учтут, «чтобы не допускать такого экстрима при посадке луковиц».