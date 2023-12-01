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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 12:36

Мэр Белгорода

Город развитый, а людей мало: у Белгорода нашли 30 слабых сторон

1 декабря 2023, 12:34
Фото: 1MI
Мэр Белгорода

Мэрия Белгорода выделила сильные и слабые стороны городской среды

В рамках новой стратегии развития города, которую представили на последней сессии горсовета, администрация провела исследование внутренней среды города.

SWOT-анализ из стратегии развития до 2030 года показал 23 сильных и 30 слабых сторон жизни в Белгороде. Некоторые из них друг с другом перекликаются. Например, первой сильной стороной мэрия считает эффективную систему транспортных связей, при этом ей противопоставлено неравномерное распределение транспортных потоков внутри города.

Также среди сильных сторон: качественные дороги, развитая инфраструктура, высокий уровень благоустройства, известность белгородских марок в стране и за её пределами, низкая доля ветхого и аварийного жилья, развитая сеть учебных заведений и отдельных видов спорта, развитая сеть предприятий торговли и общественного питания. Что касается последнего, то мы уже рассказывали о том, насколько развиты и даже переразвиты точки общественного питания. Посадочных мест в них на 63% больше, чем посетителей.

Слабых сторон больше, и вот основные: сокращение численности населения, рождаемости, а также доли трудоспособного населения, высокая стоимость жилья, нехватка учителей, врачей и мест в детских садах, рост отдельных видов преступности, увеличение смертности от неестественных причин, истощение природных ресурсов в результате неэффективного и нерационального их использования.

Ещё одна слабая сторона — значительный физический износ основных фондов ЖКХ. Возможно, и поэтому не так давно власти заявили, что услуги ЖКХ, в частности коммунальные, могут в следующем году подорожать на 11% с возможным отклонением 3%.

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