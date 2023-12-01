Город развитый, а людей мало: у Белгорода нашли 30 слабых сторон

Также среди сильных сторон: качественные дороги, развитая инфраструктура, высокий уровень благоустройства, известность белгородских марок в стране и за её пределами, низкая доля ветхого и аварийного жилья, развитая сеть учебных заведений и отдельных видов спорта, развитая сеть предприятий торговли и общественного питания. Что касается последнего, то мы уже рассказывали о том, насколько развиты и даже переразвиты точки общественного питания. Посадочных мест в них на 63% больше, чем посетителей.