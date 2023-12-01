Город развитый, а людей мало: у Белгорода нашли 30 слабых сторон

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
SWOT-анализ из стратегии развития до 2030 года показал 23 сильных и 30 слабых сторон жизни в Белгороде. Некоторые из них друг с другом перекликаются. Например, первой сильной стороной мэрия считает эффективную систему транспортных связей, при этом ей противопоставлено неравномерное распределение транспортных потоков внутри города.
Также среди сильных сторон: качественные дороги, развитая инфраструктура, высокий уровень благоустройства, известность белгородских марок в стране и за её пределами, низкая доля ветхого и аварийного жилья, развитая сеть учебных заведений и отдельных видов спорта, развитая сеть предприятий торговли и общественного питания. Что касается последнего, то мы уже рассказывали о том, насколько развиты и даже переразвиты точки общественного питания. Посадочных мест в них на 63% больше, чем посетителей.
Слабых сторон больше, и вот основные: сокращение численности населения, рождаемости, а также доли трудоспособного населения, высокая стоимость жилья, нехватка учителей, врачей и мест в детских садах, рост отдельных видов преступности, увеличение смертности от неестественных причин, истощение природных ресурсов в результате неэффективного и нерационального их использования.
Ещё одна слабая сторона — значительный физический износ основных фондов ЖКХ. Возможно, и поэтому не так давно власти заявили, что услуги ЖКХ, в частности коммунальные, могут в следующем году подорожать на 11% с возможным отклонением 3%.