«Есть дикие люди, они пугаются»: белгородка с кибер-рукой рассказала о своей жизни

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Татьяна Подвигина родилась с патологией на правой руке — аплазией пальцев, то есть полным или частичным их отсутствием. Сейчас белгородке 45 лет, и только недавно она получила два протеза — бионический и тяговый. Женщина согласилась поделиться своей историей, рассказать о том, как она живёт с двумя видами кибер-руки и об отношении общества к людям с протезами.
Поскольку патология была врождённой, рассказывает Татьяна, она с самого детства привыкла пользоваться в основном одной левой рукой, и это не приносило дискомфорта. Поэтому более 40 лет она и не задумывалась о том, чтобы заказать протез.
«У тех, кто имеет такие особенности с рождения, всё по-другому, в отличие от тех, кто получил травму. У нас нет психологической травмы, мы проходим адаптацию. Я всегда обслуживала себя сама и никогда не ощущала, что мне чего-то не хватает».
Татьяна Подвигина, жительница Белгорода
Но два года назад женщина сломала рабочую руку и управляться в быту стало совершенно неудобно. А получать от кого-то помощь привыкшая быть самостоятельной Татьяна не хотела:
«Я с трудом отношусь к тому, когда мне кто-то чем-то пытается помочь. Мне это сложно пережить. Ни покушать, ни расчесать волосы, ни помыться — не получится без помощи. И мне пришло в голову, что нужно этот вопрос решить».
Татьяна прошла реабилитацию после перелома и сразу же обратилась в местную поликлинику за ИПР — индивидуальной программой реабилитации инвалида, затем в медицинский центр, где сняли все мерки для протезов. Два протеза изготавливали в течение двух месяцев. После этого буквально в течение нескольких часов врачи объяснили белгородке, как они работают.
Самым удобным Татьяна называет тяговый протез. Он и легче, и более функциональный, помогает выполнять действия на мелкую моторику, в том числе, с документами на работе. Также с тяговым протезом можно плавать, он себя прекрасно чувствует в воде, а после бассейна его легко просушить.
«Тяговый у меня ещё эстетически очень красивый. Мы его с художником разрабатывали, раскрашивали. Плюс в него часики вмонтированы. То есть он даже как красивый гаджет».
Бионический протез тоже не обделён своими плюсами, у него шесть моторов, он более крепкий и сильный, благодаря чему позволяет Татьяне поднимать тяжёлые предметы:
«У него хороший хват, помогает держать любые пакеты, и если он что-то схватил, то уже не уронит. Тяговый в этом плане послабее — может поднимать не больше двух килограмм. Но бионический боится воды и его нужно постоянно заряжать, так как зарядки хватает на восемь часов. Так что здесь всё зависит от того, что я собираюсь сделать, и тогда я воспользуюсь подходящим протезом».
Разница у протезов и в считывании информации от владельца: бионический протез связан с мозгом, а тяговый чувствителен к сокращениям мышц. Для первого можно настроить жесты через приложение в смартфоне, но если будет плохая связь или проблемы с интернетом, возможны сбои в работе кибер-руки. У тягового протеза такой особенности нет, он ни к каким гаджетам не привязан, а просто имеет чувствительные к импульсам от мышц датчики.
Какими бы ни были продвинутыми протезы, отмечает Татьяна, тем, кто лишился конечности в результате травмы, они смогут восполнить только до 30% от утраченного функционала. Но для нашей героини кибер-рука оказалась только в плюс:
«Потому что я в этом случае получают 30% того, чего у меня никогда не было. Например, стало удобнее кушать приборами. Плюс мне нравится эстетика, потому что люди реагируют на мою особенность не всегда адекватно, а с протезом стало лучше».
Особый уход такому чуду техники, как оказалось, не нужен. У Татьяны белые протезы и она просто протирает их влажной салфеткой, «как телефон».
Татьяна Подвигина — бухгалтер с 22-летним стажем, работает в своей семейной стоматологической клинике, а вне работы ведёт активный образ жизни и занимается йогой. По её словам, на работе не возникало никаких проблем и без протеза, одной рукой белгородка может печатать до 280 знаков в минуту. А вот водить автомобиль Татьяне стало удобнее. Хоть она за рулём уже 16 лет, но признаётся, что с протезом проще переключать скорости и управлять коробкой передач.
Что касается отношения окружающих к такой особенности, то Татьяна отмечает сильную поддержку семьи с самого раннего возраста, поэтому проблем с самооценкой никогда не возникало. Отсюда с коллегами и друзьями у неё приятные взаимоотношения, с другими людьми — умение правильно ответить на бестактность.
«Есть, конечно, такие дикие люди, которые пугаются. Я же такая самореализованная успешная женщина, и некоторым хочется иногда кольнуть, что при всём при этом „А руки-то и нет!“».
Притом с протезом, поделилась женщина, на неё чаще обращают внимание, потому что он достаточно яркий.
«Мне очень нравится общаться с детьми. Если они у меня спрашивают, я им показываю протез и рассказываю, что учёные сделали такую роботизированную руку, за что им большое спасибо, и вдохновляю заниматься робототехникой. И дети с воодушевлением рассматривают, щупают, задают вопросы, меня это даже веселит. А если это какая-то неадекватная реакция взрослого человека, то я пресекаю мгновенно».
Такие протезы, как у Татьяны, служат долго, и менять их необязательно. Но на случай, если кибер-рука начнёт подводить, то по Федеральному закону каждые три года создаётся комиссия, которая выдаёт ИПР. Инвалид, нуждающийся в протезе, может получить компенсацию от государства на его замену.
Татьяна называет себя счастливым человеком, который не оглядывается назад и не обращает внимания на мнение окружающих, а просто двигается вперёд, к своим целям. Этого же наша героиня желает и другим людям, которые по какой-то причине имеют ограниченные возможности здоровья. С протезом или без — важно найти своё призвание и стараться жить полноценной жизнью.