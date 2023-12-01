«Есть дикие люди, они пугаются»: белгородка с кибер-рукой рассказала о своей жизни

Разница у протезов и в считывании информации от владельца: бионический протез связан с мозгом, а тяговый чувствителен к сокращениям мышц. Для первого можно настроить жесты через приложение в смартфоне, но если будет плохая связь или проблемы с интернетом, возможны сбои в работе кибер-руки. У тягового протеза такой особенности нет, он ни к каким гаджетам не привязан, а просто имеет чувствительные к импульсам от мышц датчики.