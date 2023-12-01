Эпопея с Новой жизнью, переделки на «Родине» и тюльпаны под снегом: итоги пятницы

Белгородцам до сих пор не выдали ключи от квартир 4-й очереди Новой жизни. Участница проекта напомнила, что ключи собственникам должны были отдать в ноябре, но месяц уже закончился. В то же время в квартирах отсутствует вода, а свет горит только в санузле, утверждают горожане.