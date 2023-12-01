Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Ключи

Эпопея с Новой жизнью, переделки на «Родине» и тюльпаны под снегом: итоги пятницы

1 декабря 2023, 15:30
Фото: 1MI
Ключи
Сегодня, 1 декабря, белгородцы обсуждали возобновившиеся работы на «Родине» и высадку тюльпанов во время снегопада. Тем временем некоторым горожанам никак не могут выдать ключи от квартир в Новой жизни. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Снова без ключей

Белгородцам до сих пор не выдали ключи от квартир 4-й очереди Новой жизни. Участница проекта напомнила, что ключи собственникам должны были отдать в ноябре, но месяц уже закончился. В то же время в квартирах отсутствует вода, а свет горит только в санузле, утверждают горожане.

Дирекция ЮЗР ответила на обращение жителей. По словам застройщика, он уже приступил к оформлению документов для ввода домов в эксплуатацию. Однако точная дата выдачи ключей не называется.

В настоящий момент около 500 белгородцев остаются в ожидании своих квартир. Выдать ключи горожанам обещают далеко не первый месяц.

Также собственников волнуют проблемы с парковочными местами.

«Очередной обман»? Белгородцы так и не получили в ноябре ключи от Новой жизни
Узнать подробнее

Остановка станет лучше?

В Белгороде планируют улучшить остановочный комплекс «Свято-Троицкий бульвар», рабочие уже приступили к переделкам. Предполагается, что после доработки зона ожидания автобусов станет более удобной.

В ходе изменений длину павильона увеличат, установят в нём больше скамеек и разместят урны для мусора. Заднюю стенку остановки выполнят из антивандального стекла, а плиточное покрытие заменят. Планы на открытие пекарни и торговой точки остаются в силе.

Все работы должны завершить до конца года. Доступ к основной площадке ожидания автобусов белгородцам обещают не перекрывать.

Напомним, что монтаж остановки завершили в начале ноября.

Остановку «Родина» в Белгороде переделывают после возмущений горожан: что изменится
Узнать подробнее

Снежные тюльпаны

Мэрия Белгорода продолжает высаживать тюльпаны в необычное время, несмотря на негативные погодные условия. В этом году на высадку было закуплено более 1,3 млн луковиц тюльпанов на сумму 54 млн 150 тыс. рублей. Горожане заметили высадку 30 ноября, сегодня работы продолжались, несмотря на выпавший снег.

Подобная ситуация произошла и в прошлом году. Тогда белгородцы высказывали своё недовольство таким подходом к озеленению города, однако главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова обещала учесть ошибки прошлых лет и «не допускать экстрима при посадке луковиц». Тем не менее ситуация в 2023 году повторилась.

В ноябре 2021 года экс-мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что белгородцам переживать по поводу высадке луковиц в минусовую температуру не стоит. По его словам, высадкой занимались профессионалы.

Тюльпаны в декабре: белгородцев удивила зимняя высадка растений
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие сорта тюльпанов высаживали под снегопадом в центре БелгородаБезработица, рост цен и интернет: что мешает Белгороду стать «городом возможностей»?Верхушка ёлки на Соборной и мокрый снег: как прошёл первый день зимы в Белгороде
#Белгородская область#Итоги#Тюльпаны#Белгород#Итоги дня#Новая жизнь#Александра Склярова#Остановка Родина
Подпишитесь
Директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки
Сегодня, 17:45
Дело о взятке в 1,4 млн рублей передали в суд
Сегодня, 16:58
«Есть дикие люди, они пугаются»: белгородка с кибер-рукой рассказала о своей жизни
Сегодня, 08:26
Верхушка ёлки на Соборной и мокрый снег: как прошёл первый день зимы в Белгороде
Сегодня, 14:04
Назад к маме: Елена Романенко вернула крупные доли в компаниях агрохолдинга «Авида»
Сегодня, 14:18
У прокуратуры появились вопросы к сотрудникам Роспотребнадзора из-за их доходов
Сегодня, 13:20