Эпопея с Новой жизнью, переделки на «Родине» и тюльпаны под снегом: итоги пятницы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородцам до сих пор не выдали ключи от квартир 4-й очереди Новой жизни. Участница проекта напомнила, что ключи собственникам должны были отдать в ноябре, но месяц уже закончился. В то же время в квартирах отсутствует вода, а свет горит только в санузле, утверждают горожане.
Дирекция ЮЗР ответила на обращение жителей. По словам застройщика, он уже приступил к оформлению документов для ввода домов в эксплуатацию. Однако точная дата выдачи ключей не называется.
В настоящий момент около 500 белгородцев остаются в ожидании своих квартир. Выдать ключи горожанам обещают далеко не первый месяц.
Также собственников волнуют проблемы с парковочными местами.
В Белгороде планируют улучшить остановочный комплекс «Свято-Троицкий бульвар», рабочие уже приступили к переделкам. Предполагается, что после доработки зона ожидания автобусов станет более удобной.
В ходе изменений длину павильона увеличат, установят в нём больше скамеек и разместят урны для мусора. Заднюю стенку остановки выполнят из антивандального стекла, а плиточное покрытие заменят. Планы на открытие пекарни и торговой точки остаются в силе.
Все работы должны завершить до конца года. Доступ к основной площадке ожидания автобусов белгородцам обещают не перекрывать.
Напомним, что монтаж остановки завершили в начале ноября.
Мэрия Белгорода продолжает высаживать тюльпаны в необычное время, несмотря на негативные погодные условия. В этом году на высадку было закуплено более 1,3 млн луковиц тюльпанов на сумму 54 млн 150 тыс. рублей. Горожане заметили высадку 30 ноября, сегодня работы продолжались, несмотря на выпавший снег.
Подобная ситуация произошла и в прошлом году. Тогда белгородцы высказывали своё недовольство таким подходом к озеленению города, однако главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова обещала учесть ошибки прошлых лет и «не допускать экстрима при посадке луковиц». Тем не менее ситуация в 2023 году повторилась.
В ноябре 2021 года экс-мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что белгородцам переживать по поводу высадке луковиц в минусовую температуру не стоит. По его словам, высадкой занимались профессионалы.