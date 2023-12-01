Дело о взятке в 1,4 млн рублей передали в суд

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Следствие установило, что с октября 2021 года по 9 июня 2023 года заместитель директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» получил от гендиректора коммерческой фирмы незаконное вознаграждение на 1,4 млн рублей за совершение действий в интересах организации.
За это обвиняемый обеспечивал принятие выполненных строительных работ для нужд госкомпании, подписание актов выполненных работ и справок об их стоимости.
Преступление выявили сотрудники УФСБ по Белгородской области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направили для рассмотрения в суд.
Ранее в ПАО «Россети Центр» сообщили, что мужчина не является сотрудником компании с 8 августа 2023 года.