Дело о взятке в 1,4 млн рублей передали в суд

Следствие установило, что с октября 2021 года по 9 июня 2023 года заместитель директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» получил от гендиректора коммерческой фирмы незаконное вознаграждение на 1,4 млн рублей за совершение действий в интересах организации.