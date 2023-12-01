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В Белгороде завершили расследование по делу о взятке на 1,4 млн рублей

Дело о взятке в 1,4 млн рублей передали в суд

1 декабря 2023, 16:58
Фото: Midjourney

В Белгороде завершили расследование по делу о взятке на 1,4 млн рублей

Следователи Следственного комитета по Белгородской области завершили расследование уголовного дело о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Следствие установило, что с октября 2021 года по 9 июня 2023 года заместитель директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» получил от гендиректора коммерческой фирмы незаконное вознаграждение на 1,4 млн рублей за совершение действий в интересах организации.

За это обвиняемый обеспечивал принятие выполненных строительных работ для нужд госкомпании, подписание актов выполненных работ и справок об их стоимости.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Белгородской области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

Ранее в ПАО «Россети Центр» сообщили, что мужчина не является сотрудником компании с 8 августа 2023 года.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Прокуратура#Уголовное дело#Следственный комитет#Взятка#Суд#Белгород
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