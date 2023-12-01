«А я думала, сова»: нарушителей парковки в Белгороде будут отлавливать новые системы

Согласно данным закупки, на выполнение монтажных и пусконаладочных работ «Сов» планируют потратить два миллиона рублей. Этим займётся ООО «Вертикаль». Установку и запуск должны закончить до начала 2024 года, т. е. до 31 декабря текущего года. Об этом стало известно 29 ноября.