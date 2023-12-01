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Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 14:59

Штрафы за нарушение правил паркинга

«А я думала, сова»: нарушителей парковки в Белгороде будут отлавливать новые системы

1 декабря 2023, 14:57
Фото: 1MI
Штрафы за нарушение правил паркинга

В Белгороде к концу года установят новые комплексы «SOVA-М»

Ранее на сайте госзакупок «Белгородское парковочное пространство» разместило контракт на установку комплексов программно-аппаратных «SOVA-М». Такие комплексы устанавливают для улучшения ситуации с пропускной способностью улично-дорожной сети. Они автоматически сообщают о нарушениях правил стоянки.

Согласно данным закупки, на выполнение монтажных и пусконаладочных работ «Сов» планируют потратить два миллиона рублей. Этим займётся ООО «Вертикаль». Установку и запуск должны закончить до начала 2024 года, т. е. до 31 декабря текущего года. Об этом стало известно 29 ноября.

Напомним, что функционировать подобные специальные устройства, которые фотографируют и снимают видео нарушителей, начали в Белгороде ещё в начале мая 2020 года. «Совы» передавали информацию об автомобилях, находящихся в зонах, где запрещена остановка.

Также 16 ноября белгородцы стали жаловаться на блокировку в центре города односторонней дороги. Жители Белгорода разместили фотографии в интернете и попросили помощи в поиске владельца автомобиля. Оказалось, что это было транспортное средство жены заместителя мэра Василия Голикова.

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#Город#Общество#Белгородская область#Автомобиль#Госзакупки#Новости Белгорода#Видеонаблюдение#Белгород#Татьяна Лукащева#Центр города#Улично-дорожная сеть
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