«А я думала, сова»: нарушителей парковки в Белгороде будут отлавливать новые системы

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Согласно данным закупки, на выполнение монтажных и пусконаладочных работ «Сов» планируют потратить два миллиона рублей. Этим займётся ООО «Вертикаль». Установку и запуск должны закончить до начала 2024 года, т. е. до 31 декабря текущего года. Об этом стало известно 29 ноября.
Напомним, что функционировать подобные специальные устройства, которые фотографируют и снимают видео нарушителей, начали в Белгороде ещё в начале мая 2020 года. «Совы» передавали информацию об автомобилях, находящихся в зонах, где запрещена остановка.
Также 16 ноября белгородцы стали жаловаться на блокировку в центре города односторонней дороги. Жители Белгорода разместили фотографии в интернете и попросили помощи в поиске владельца автомобиля. Оказалось, что это было транспортное средство жены заместителя мэра Василия Голикова.