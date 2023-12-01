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Published Сегодня, 14:58

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Вирус

500 человек за неделю: белгородский оперштаб сообщил о росте заболеваемости ковидом

1 декабря 2023, 14:58
Фото: Midjourney
Вирус

В Белгородской области снова увеличивается количество заболевших ковидом

За последнюю неделю COVID-19 заболело на 165 белгородцев больше, чем на прошлой неделе. Эпидсезон обрёл второе дыхание?

Согласно свежей сводке от оперштаба по коронавирусу, за прошедшую неделю ковидом заболели 508 белгородцев, из них 154 были госпитализированы. Лидеры по заболеваемости — Старооскольский и Губкинский горокруга. В первом COVID-19 настиг 260 жителей, во втором — 87.

На прошлой неделе общее количество заболевших было 343 человека, а месяц назад — 194. По статистике на 3 ноября больше всего людей заболело так же в Старооскольском горокруге (91 человек), а на втором месте был Белгород с 35 заразившимися.

В течение месяца недельная заболеваемость «прибавляла» по 20-60 человек к прошлому значению, а с 25 ноября по 1 декабря произошёл резкий скачок до более 500. При этом в середине месяца стало известно, что в России за неделю заболеваемость увеличилась на 23%.

А недавно беременную жительницу Белгорода после родов и обнаружения коронавируса отправили в Старый Оскол. Министр здравоохранения тогда пояснил, что там для таких пациентов созданы необходимые условия.

Беременных пациенток с ковидом из Белгорода увозят в Старый Оскол? Отвечает минздрав
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#Белгородская область#Заболеваемость#Белгород#Ковид#Эпидсезон#COVID-19#Екатерина Никулина#Оперштаб
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