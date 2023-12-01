500 человек за неделю: белгородский оперштаб сообщил о росте заболеваемости ковидом

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Согласно свежей сводке от оперштаба по коронавирусу, за прошедшую неделю ковидом заболели 508 белгородцев, из них 154 были госпитализированы. Лидеры по заболеваемости — Старооскольский и Губкинский горокруга. В первом COVID-19 настиг 260 жителей, во втором — 87.
На прошлой неделе общее количество заболевших было 343 человека, а месяц назад — 194. По статистике на 3 ноября больше всего людей заболело так же в Старооскольском горокруге (91 человек), а на втором месте был Белгород с 35 заразившимися.
В течение месяца недельная заболеваемость «прибавляла» по 20-60 человек к прошлому значению, а с 25 ноября по 1 декабря произошёл резкий скачок до более 500. При этом в середине месяца стало известно, что в России за неделю заболеваемость увеличилась на 23%.
А недавно беременную жительницу Белгорода после родов и обнаружения коронавируса отправили в Старый Оскол. Министр здравоохранения тогда пояснил, что там для таких пациентов созданы необходимые условия.