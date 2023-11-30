Жизнь после Сергиенко: в белгородских компаниях «Газпрома» утвердили гендиректора

До него местным «Газпромом» управлял Александр Сергиенко. Экс-мэр Старого Оскола с марта текущего года находится под следствием: бывшего чиновника подозревают в шести коррупционных преступлениях и покровительстве. Сергиенко с весны этого года остаётся в СИЗО — так решил суд.