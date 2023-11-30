Жизнь после Сергиенко: в белгородских компаниях «Газпрома» утвердили гендиректора

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Константин Выродов с 27 ноября этого года является генеральным директором как АО «Газпром Газораспределение Белгород», так и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». До этого, с марта по ноябрь, Выродов занимал пост исполняющего обязанности директора компаний.
До него местным «Газпромом» управлял Александр Сергиенко. Экс-мэр Старого Оскола с марта текущего года находится под следствием: бывшего чиновника подозревают в шести коррупционных преступлениях и покровительстве. Сергиенко с весны этого года остаётся в СИЗО — так решил суд.
Сергиенко также попал в топ-100 самых влиятельных белгородцев. Эксперты, которых опросило Бел.Ру, оценили его влиятельность как заслуживающую 37-го места: стоит учесть, что рейтинг составили до начавшихся судебных разбирательств.
АО «Газпром Газораспределение Белгород» зарегистрировано в Белгороде с 1993 года. По итогам 2022 года компания отчиталась о чистой прибыли на 49 млн рублей и о выручке на 3,5 млрд рублей.