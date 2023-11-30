Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Белгородские компании «Газпрома» возглавил новый гендиректор

Жизнь после Сергиенко: в белгородских компаниях «Газпрома» утвердили гендиректора

30 ноября 2023, 08:31
Фото: 1MI

Белгородские компании «Газпрома» возглавил новый гендиректор

АО «Газпром Газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» возглавил Константин Выродов. Новый гендиректор восемь месяцев был исполняющим обязанности — после того, как арестовали бывшего руководителя, Александра Сергиенко.

Константин Выродов с 27 ноября этого года является генеральным директором как АО «Газпром Газораспределение Белгород», так и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». До этого, с марта по ноябрь, Выродов занимал пост исполняющего обязанности директора компаний.

До него местным «Газпромом» управлял Александр Сергиенко. Экс-мэр Старого Оскола с марта текущего года находится под следствием: бывшего чиновника подозревают в шести коррупционных преступлениях и покровительстве. Сергиенко с весны этого года остаётся в СИЗО — так решил суд.

Сергиенко также попал в топ-100 самых влиятельных белгородцев. Эксперты, которых опросило Бел.Ру, оценили его влиятельность как заслуживающую 37-го места: стоит учесть, что рейтинг составили до начавшихся судебных разбирательств.

АО «Газпром Газораспределение Белгород» зарегистрировано в Белгороде с 1993 года. По итогам 2022 года компания отчиталась о чистой прибыли на 49 млн рублей и о выручке на 3,5 млрд рублей.

Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Узнать подробнее
Читайте также:
«Газпром межрегионгаз Белгород» потребовал у аэропорта 1 млн рублей за газБелгородский «Газпром» подал жалобу в кассационную инстанцию по делу о взрыве газаБелгородские «Газпром» и «Вега» не могут разобраться с оплатой работ 2014 года
#Общество#Белгородская область#Газпром#Директор#Александр Сергиенко#Эксклюзив#Белгород#Артем Черненко
Подпишитесь
Заработать на снеге: какие компании занимаются уборкой дорог зимой в Белгороде
Сегодня, 12:25
Куда уходит белгородская земля: сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово»
Сегодня, 11:36
Не простое, а золотое: белгородцы пожаловались на высокие цены на яйца
Сегодня, 11:26
SHAMAN на концерте в Белгороде дал спеть знаменитому мальчику Алёше
Сегодня, 12:28
«Один бы я не справился»: Жданова наградили орденом Мужества в Москве
Сегодня, 09:35