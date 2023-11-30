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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Обстрел

Затишье после бури: по Белгородской области за день выпустили только один снаряд

30 ноября 2023, 08:23
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ ударили по Белгородской области артиллерийским снарядом

За сутки в регионе был один прилёт. Под ударом оказалась Щетиновка. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

29 ноября ВСУ атаковали Щетиновку в Белгородском районе. По селу выпустили один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий.

За прошедшие сутки это была единственная атака на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Днём ранее, 28 ноября, в Белгородской области было неспокойно. В результате нескольких обстрелов пострадали четыре домовладения, одно из предприятий, три инфраструктурных объекта.

Помимо этого, ранены двое бойцов белгородской самообороны. Они пострадали в результате взрыва: СВУ сбросили с квадрокоптера. Врачи ранее оценили состояние раненых белгородцев.

Врачи оценили состояние раненных при атаке ВСУ бойцов белгородской самообороны
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Снаряд#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Щетиновка#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ
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