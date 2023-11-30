Затишье после бури: по Белгородской области за день выпустили только один снаряд

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
29 ноября ВСУ атаковали Щетиновку в Белгородском районе. По селу выпустили один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий.
За прошедшие сутки это была единственная атака на регион, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Днём ранее, 28 ноября, в Белгородской области было неспокойно. В результате нескольких обстрелов пострадали четыре домовладения, одно из предприятий, три инфраструктурных объекта.
Помимо этого, ранены двое бойцов белгородской самообороны. Они пострадали в результате взрыва: СВУ сбросили с квадрокоптера. Врачи ранее оценили состояние раненых белгородцев.