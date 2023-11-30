Заработать на снеге: какие компании занимаются уборкой дорог зимой в Белгороде

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Журналисты Бел.Ру закупки по уборке дорог в зимний период и узнали, какие компании помогают городским властям в уборке улично-дорожной сети Белгорода. Примечательно, что у большинства компаний данный вид деятельности не является профильным, а в некоторых организациях численности сотрудников не хватило бы для выполнения работ.
Компания работает в Белгороде с 2020 года и занимается производством земляных работ. Руководитель и владелец — Олег Винников. Среднесписочная численность на 31 декабря 2022 года — девять человек. В прошлом году чистая прибыль организации составила 9 млн рублей. Всего компания участвовала в 75 торговых процедурах, заключив 61 контракт. В текущем году фирма выступила подрядчиком по трём закупкам, где в качестве заказчика выступило Белгорблагоустройство. Это оказание услуг по расчистке улично-дорожной сети в микрорайонах Новый (240 тысяч рублей) и Савино в Белгороде (199 тысяч рублей), а также оказание услуг по погрузке и вывозу снега (3 млн рублей).
Предприятие зарегистрировано в 2020 году в Белгороде и занимается производством земляных работ. Среднесписочная численность персонала на конец 2022 года составляла семь человек. Владелец и руководитель тот же — Олег Винников. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 30 млн рублей. В текущем году компания заключила восемь контрактов на 39 млн рублей. В основном, это работы по ямочному ремонту и благоустройству. А один контракт — это оказание услуг по расчистке тротуаров в микрорайоне Савино в Белгороде в зимний период. Стоимость договора — 1 млн рублей.
Федюнин Сергей Геннадьевич является бывшим директором и совладельцем компании в Белгородском районе «Горблагоуйстройство». В настоящее время ему принадлежит фирма по строительству автомобильных дорог и автомагистралей в областном центре «ГБУ». Предприниматель участвовал в 20 торговых процедурах. Заключено 19 контрактов. В текущем году Федюнин подписал четыре контракта на 9,3 млн рублей. Все с Белгорблагоустройством.
Два касаются расчистки снега — улично-дорожной сети в микрорайоне Репное в Белгороде (689 тысяч рублей) и тротуаров в микрорайоне Молодёжный (1,2 млн рублей). Ещё один договор — на оказание услуг по погрузке и вывозу снега за 3 млн рублей.
Фирма работает в Белгороде с 2013 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель, бенефициар и владелец — Алексей Титенко. На конец прошло года среднесписочная численность компании составляла два человека. Чистая прибыль по итогам 2022 года достигла 3,1 млн рублей.
За 10 лет организация участвовала в 254 торговых процедурах. В итоге было заключено 228 контрактов.
В текущем году фирма заключила 24 договора на 111 млн рублей. Часть из них касаются проведения работ по оценке технического состояния многоквартирных домов. Но есть и контракты на оказание услуг по погрузке и вывозу снега. К примеру, организация должна расчищать улично-дорожную сеть в микрорайоне Старый город (831 тысяча рублей) и микрорайоне Восточный (314 тысяч рублей) в Белгороде.
Предприятие зарегистрировано в Белгороде в 2002 году. Отрасль — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Руководитель — Павел Грибов. На 2021 год уставный капитал организации составлял 20 тысяч рублей.
По итогам 2022 года убыток компании составил 7,4 млн рублей. Владельцами являются Иван Грибов (50% доли в УК) и Павел Грибов (50% доли в УК).
Предприятие участвовало в 17 торговых процедурах, заключив 16 контрактов. В текущем году организация подписала семь договоров на 7,3 млн рублей. Среди них — оказание услуг по расчистке улично-дорожной сети в микрорайоне Декабристов (514 тысяч рублей) и микрорайоне Первомайский (414 тысяч рублей) в Белгороде.
Компания «Дорожно-строительное управление №6» работает в Белгороде с 1993 года и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель — Елена Макарова. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 1,8 млн рублей. По данным на 2017 год, организация принадлежала Галине Новицкой (24,12%), Владимиру Новицкому (21,78%), Елене Макаровой (15,09%) и Александре Мирошниченко (2,02%).
Предприятие участвовало в 147 торговых процедурах. Было заключено 124 контракта. Известно, что в текущем году фирма выступила подрядчиком по оказанию услуг по расчистке улично-дорожной сети в микрорайоне «Сокол» Белгорода. Стоимость договора — 603 тысячи рублей.
Фарафонов Андрей Александрович является бывшим совладельцем уже недействующей фирмы «Авторитет» и владельцем компании «Автострада», которая работает в Белгороде с 2014 года и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. По итогам 2022 года фирма отчиталась об убытке в размере 1,9 млн рублей. Компания участвовала в 164 торговых процедурах, заключив 156 контрактов.
А сам Фарафонов был участником 29 торговых процедур. В текущем году он заключил три контракта на 3,8 млн рублей. Два из них это:
Компания работает в Белгороде с 2020 года. Основной вид деятельности — деятельность рекламных агентств. Руководитель и владелец — Владимир Кавалжи. На конец прошлого года среднесписочная численность сотрудников — один человек. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 49 тысяч рублей.
Всего компания участвовала в 44 торговых процедурах, заключив 32 контракта. В текущем году организация подписала 16 договоров на 41 млн рублей. Два из них — это оказание услуг по расчистке тротуаров в микрорайоне Болховец (1,5 млн рублей) и микрорайоне Крейда (1,8 млн рублей).
Фирма «Белгороддорстрой» зарегистрирована в 2005 году в Белгороде. Организация занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором компании является Мадат Дарчинян. Выручка организации в 2022 году составила 4 млрд рублей. Сумма чистой прибыли по итогам прошлого года сократилась до 182 млн рублей.
Один из контрактов на 16 млн рублей, который компания заключила с Белгорблагоустройством, касается содержания улично-дорожной сети Белгорода в зимний период. Протяжённость участка — 98 км, а площадь уборки — 471 500 м²
Стоит отметить, что есть ещё подрядчики, которые отдельно занимаются вывозом снега и уборкой тротуаров. О них мы расскажем в следующих материалах.