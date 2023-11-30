Заработать на снеге: какие компании занимаются уборкой дорог зимой в Белгороде

Компания работает в Белгороде с 2020 года и занимается производством земляных работ. Руководитель и владелец — Олег Винников. Среднесписочная численность на 31 декабря 2022 года — девять человек. В прошлом году чистая прибыль организации составила 9 млн рублей. Всего компания участвовала в 75 торговых процедурах, заключив 61 контракт. В текущем году фирма выступила подрядчиком по трём закупкам, где в качестве заказчика выступило Белгорблагоустройство. Это оказание услуг по расчистке улично-дорожной сети в микрорайонах Новый (240 тысяч рублей) и Савино в Белгороде (199 тысяч рублей), а также оказание услуг по погрузке и вывозу снега (3 млн рублей).