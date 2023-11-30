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Published Сегодня, 11:04

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Видеонаблюдение

За этот год в Белгороде прибавилось 350 камер наблюдения, но остановки это не спасает

30 ноября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Видеонаблюдение
В конце прошлого года в областном центре было 650 камер видеонаблюдения, сейчас их больше тысячи. Подробности Бел.Ру узнали из стратегии развития города до 2030 года, которую представили на днях на горсовете.
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Вандалы

Все эти камеры находятся в местах массового пребывания граждан в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В документе указали, что в процессе видеомониторинга наблюдают за обстановкой в общественных местах, а также за пожарной обстановкой, водоемами города, крупными дорожными развязками, мостами и путепроводами. Недавно губернатор Гладков сообщил, что за три месяца 2023 года они помогли раскрыть 70 преступлений, найти пять человек, которые находились в федеральном розыске, и 12 пропавших без вести.

Также с помощью камер видеонаблюдения наполняют карту города новой информацией об объектах инфраструктуры. А вот сами объекты они, пожалуй, защитить не помогут. В октябре журналистка Бел.Ру прошлась по новым остановкам общественного транспорта на ул. Щорса: 12 из 22 оказались повреждены, в них выбито порядка 34 стёкол. На запрос редакции по этому поводу в мэрии ответили, что на остановках камеры не установлены, а по тому наблюдению, что есть на перекрёстках, определить вандалов не получится.

В Белгороде задержали пятерых находящихся в федеральном розыске людей. Помогли камеры
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