За этот год в Белгороде прибавилось 350 камер наблюдения, но остановки это не спасает

Также с помощью камер видеонаблюдения наполняют карту города новой информацией об объектах инфраструктуры. А вот сами объекты они, пожалуй, защитить не помогут. В октябре журналистка Бел.Ру прошлась по новым остановкам общественного транспорта на ул. Щорса: 12 из 22 оказались повреждены, в них выбито порядка 34 стёкол. На запрос редакции по этому поводу в мэрии ответили, что на остановках камеры не установлены, а по тому наблюдению, что есть на перекрёстках, определить вандалов не получится.