Во сколько обойдётся салат «Сельдь под шубой» для белгородцев на Новый год

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Ранее журналистка Бел.Ру выяснила, что по данным Росстата и Белгородстата, средние цены на некоторые из ингредиентов следующие:
По тем же данным, один килограмм лука для белгородцев стоит 32,9 рубля. А вот средняя цена на лук по России на ноябрь — 32,72 рубля за один килограмм. Середина лета и осень — период, когда цены на продукт падают из-за его большего количества на рынке.
Что касается свёклы, то к зиме цены на неё повышаются из-за специфичности и условий хранения. А вот падение цен — осенью. Так, в Белгородской области один килограмм свёклы стоит 41,9 рубля, а средняя стоимость по России — 41,66 рубля. Также интересно, что динамика инфляции на овощ-корнеплод за последнее время отмечается отрицательная из-за хорошего урожая.
По расчётам информационно-финансового агентства Cbonds средняя стоимость одного килограмма сельди на 31 октября достигала 271,21 рубля. По графику видно, что цены на эту рыбу начали стремительно подниматься ближе к весне 2022 года.
Портал «Инфляция.Ру» также приводит динамику инфляции и подорожаний продуктов и услуг за последнюю неделю. Кстати, репчатый лук замыкает топ-5 подорожавших продуктов. Стал дороже на 1,15%, чем на прошлой неделе. Свёкла тоже попала в список, но рост её стоимости составил лишь 0,39%.
Итак, «индекс оливье» рассчитывался в среднем на семью или компанию из шести человек за новогодним столом. Для индекса «сельди под шубой» также возьмём вес порции для одного человека в 200-300 грамм (конкретно — 250 грамм). Расчёт будет для двойной порции на каждого, т. к. на Новый год готовят «с запасом». Поэтому на одного человека выходит порция в 500 грамм. Получается, сельди под шубой понадобится три килограмма. Снова обратимся к современным технологиям — калькуляция необходимых продуктов для салата.
Выходит, что для сельди под шубой продуктов нужно будет закупить на следующие суммы:
Итого за всё придётся заплатить 394,54 рубля, т. е. за три килограмма салата. Это также 131,51 рубля за один килограмм, 32,88 рубля за порцию в 250 грамм и 13,15 рубля за 100 грамм блюда. Если взять вес ранее рассчитанного оливье (3,6 килограмма), то такой «тазик» обойдётся в 473,44 рубля.
В Новосибирске, к примеру, салат стал дороже на 38%, если сравнивать с прошлым годом. По данным «Известий», новогодний стол компания или семья из четырёх человек может собрать примерно за 5,5 тысячи рублей. В прошлом году стоимость праздничного стола оценивалась в 4994 рубля. В эту сумму входит и сельдь под шубой.
А вот прошлогодние расчёты «индекса сельди под шубой» от Росстата:
По зимним расчётам Росстата в 2022 году сельдь под шубой вышла дешевле, чем оливье. Тогда салат с рыбой в среднем стоил 213 рублей (в Белгородской области — 213,5 рубля), а то же оливье в Белгородской области обходилось в среднем в 360 рублей.
Напомним, что ранее редакция Бел.Ру уже рассчитала «индекс оливье» для той же семьи из шести человек. Из-за того, что есть вариант салата и с варёной колбасой, и с курицей, то средняя стоимость вышла разной. Однако всё же дороже сельди под шубой в обоих вариантах.
Также в этом Новом году станет выше цена и на «сладкий стол». Такие кондитерские изделия, как торты, стали дороже на 20% в среднем по России, как рассказывают кондитеры. Такое подорожание связано с ростом цен на основную молочную продукцию для изготовления сладости: жирные сливки, сливочное масло и молоко.