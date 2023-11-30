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Индекс сельди под шубой в Белгородской области на 2023 год

Во сколько обойдётся салат «Сельдь под шубой» для белгородцев на Новый год

30 ноября 2023, 08:18
Фото: 1MI
Индекс сельди под шубой в Белгородской области на 2023 год

Белгородцам рассказали, сколько будет стоить «Сельдь под шубой» к Новому году

Продолжаем готовиться к Новому году вместе с редакцией Бел.Ру. Ранее наши журналисты уже посчитали, во сколько для белгородцев обойдётся появление оливье на праздничном столе. В этот раз настала очередь ещё одного традиционного праздничного салата — сельдь под шубой. Вышел он дешевле, чем оливье.

Ранее журналистка Бел.Ру выяснила, что по данным Росстата и Белгородстата, средние цены на некоторые из ингредиентов следующие:

  • майонез — 150 рублей за один литр;
  • яйца куриные — 101,5 рубля за 10 штук;
  • морковь — 30,92 рубля за один килограмм;
  • картофель — 21,44 рубля за килограмм продукта.

По тем же данным, один килограмм лука для белгородцев стоит 32,9 рубля. А вот средняя цена на лук по России на ноябрь — 32,72 рубля за один килограмм. Середина лета и осень — период, когда цены на продукт падают из-за его большего количества на рынке.

Цены на лук в России на ноябрь 2023 годаЦены на лук в России на ноябрь 2023 года
Динамика цен на лук в РоссииДинамика цен на лук в России
Инфляция на лук в России Инфляция на лук в России
Цены на лук в России на ноябрь 2023 года
Фото: «Инфляция.Ру»

Что касается свёклы, то к зиме цены на неё повышаются из-за специфичности и условий хранения. А вот падение цен — осенью. Так, в Белгородской области один килограмм свёклы стоит 41,9 рубля, а средняя стоимость по России — 41,66 рубля. Также интересно, что динамика инфляции на овощ-корнеплод за последнее время отмечается отрицательная из-за хорошего урожая.

Цены на свеклу в России на ноябрь 2023 годаЦены на свеклу в России на ноябрь 2023 года
Динамика цен на свеклу в РоссииДинамика цен на свеклу в России
Инфляция на свеклу в России Инфляция на свеклу в России
Цены на свеклу в России на ноябрь 2023 года
Фото: «Инфляция.Ру»

По расчётам информационно-финансового агентства Cbonds средняя стоимость одного килограмма сельди на 31 октября достигала 271,21 рубля. По графику видно, что цены на эту рыбу начали стремительно подниматься ближе к весне 2022 года.

Средняя цена на 1 кг продукта "Сельдь соленая,"Средняя цена на 1 кг продукта "Сельдь соленая,"
Средняя цена на 1 кг продукта "Сельдь соленая,"
Фото: Cbonds

Портал «Инфляция.Ру» также приводит динамику инфляции и подорожаний продуктов и услуг за последнюю неделю. Кстати, репчатый лук замыкает топ-5 подорожавших продуктов. Стал дороже на 1,15%, чем на прошлой неделе. Свёкла тоже попала в список, но рост её стоимости составил лишь 0,39%.

Диаграмма подорожаний за последнюю неделю в ноябре 2023 годаДиаграмма подорожаний за последнюю неделю в ноябре 2023 года
Диаграмма подорожаний в процентах за последнюю неделю в ноябре 2023 годаДиаграмма подорожаний в процентах за последнюю неделю в ноябре 2023 года
Диаграмма подорожаний за последнюю неделю в ноябре 2023 года
Фото: Портал «Инфляция.Ру»

Итак, «индекс оливье» рассчитывался в среднем на семью или компанию из шести человек за новогодним столом. Для индекса «сельди под шубой» также возьмём вес порции для одного человека в 200-300 грамм (конкретно — 250 грамм). Расчёт будет для двойной порции на каждого, т. к. на Новый год готовят «с запасом». Поэтому на одного человека выходит порция в 500 грамм. Получается, сельди под шубой понадобится три килограмма. Снова обратимся к современным технологиям — калькуляция необходимых продуктов для салата.

Калькуляция "сельдь под шубой" на 6 порцийКалькуляция "сельдь под шубой" на 6 порций
Калькуляция "сельдь под шубой" на 6 порций по 250 граммКалькуляция "сельдь под шубой" на 6 порций по 250 грамм
Калькуляция "сельдь под шубой" на 6 порций
Фото: Салат Оливье — сайт

Выходит, что для сельди под шубой продуктов нужно будет закупить на следующие суммы:

  • сельдь — 244,08 рубля;
  • яйца куриные — 60,9 рубля;
  • майонез — 45 рублей;
  • картофель — 12,86 рубля;
  • свёкла — 12,56 рубля;
  • лук — 9,86 рубля;
  • морковь — 9,28 рубля.

Итого за всё придётся заплатить 394,54 рубля, т. е. за три килограмма салата. Это также 131,51 рубля за один килограмм, 32,88 рубля за порцию в 250 грамм и 13,15 рубля за 100 грамм блюда. Если взять вес ранее рассчитанного оливье (3,6 килограмма), то такой «тазик» обойдётся в 473,44 рубля.

В Новосибирске, к примеру, салат стал дороже на 38%, если сравнивать с прошлым годом. По данным «Известий», новогодний стол компания или семья из четырёх человек может собрать примерно за 5,5 тысячи рублей. В прошлом году стоимость праздничного стола оценивалась в 4994 рубля. В эту сумму входит и сельдь под шубой.

А вот прошлогодние расчёты «индекса сельди под шубой» от Росстата:

"Индекс сельди под шубой" в 2022 году"Индекс сельди под шубой" в 2022 году
"Индекс сельди под шубой" в 2022 году
Фото: Росстат

По зимним расчётам Росстата в 2022 году сельдь под шубой вышла дешевле, чем оливье. Тогда салат с рыбой в среднем стоил 213 рублей (в Белгородской области — 213,5 рубля), а то же оливье в Белгородской области обходилось в среднем в 360 рублей.

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру уже рассчитала «индекс оливье» для той же семьи из шести человек. Из-за того, что есть вариант салата и с варёной колбасой, и с курицей, то средняя стоимость вышла разной. Однако всё же дороже сельди под шубой в обоих вариантах.

Также в этом Новом году станет выше цена и на «сладкий стол». Такие кондитерские изделия, как торты, стали дороже на 20% в среднем по России, как рассказывают кондитеры. Такое подорожание связано с ростом цен на основную молочную продукцию для изготовления сладости: жирные сливки, сливочное масло и молоко.

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#Город#Общество#Белгородская область#Новый год#Инфляция#Эксклюзив#Росстат#Белгород#Татьяна Лукащева#Праздничный стол#Сельдь под шубой
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