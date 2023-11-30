Во сколько обойдётся салат «Сельдь под шубой» для белгородцев на Новый год

Итак, «индекс оливье» рассчитывался в среднем на семью или компанию из шести человек за новогодним столом. Для индекса «сельди под шубой» также возьмём вес порции для одного человека в 200-300 грамм (конкретно — 250 грамм). Расчёт будет для двойной порции на каждого, т. к. на Новый год готовят «с запасом». Поэтому на одного человека выходит порция в 500 грамм. Получается, сельди под шубой понадобится три килограмма. Снова обратимся к современным технологиям — калькуляция необходимых продуктов для салата.