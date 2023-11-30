В Старом Осколе после с поддержкой «Поколения» открылся бассейн «Золотые перчатки»

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Плавательный бассейн в микрорайоне Звёздный построен в 1993 году. Однако из-за аварийного состояния его пришлось закрыть через восемь лет. Только в 2017 году, при поддержке местного предприятия, водный объект снова открылся после капитального ремонта.
Однако через пять лет возникли проблемы с системой слива, подачи и фильтрации воды. На средства фонда Андрея Скоча было закуплено и установлено новое оборудование и теперь 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками снова открылся для занятий.
Бассейн находится в здании спортшколы олимпийского резерва «Золотые перчатки». Здесь плаванием занимаются более 300 воспитанников — всего работает 14 групп, объединяющих детей и подростков от 6 до 18 лет.
Помимо этого, в этом бассейне обучаются плаванием по областной программе школьники Старооскольского горокруга. В этом году это учащиеся 7 сельских и 4 городских школ.
«Всё, что касается формирования здорового образа жизни, всегда находит поддержку и у фонда „Поколение“, и его руководителя Андрея Владимировича Скоча. Если говорить по этому году, то наш фонд направил более 334 миллиона рублей на различную поддержку физкультуры и спорта в регионе. Многие проекты мы реализуем совместно с органами власти. Здесь совместное участие заключается в том, чтобы расшивать узкие места. Необходимо было приобрести специализированное оборудование, без которого запустить этот плавательный бассейн было невозможно»,
— отметил Алексей Мирошник.