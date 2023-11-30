В «Газпроме» назначили нового директора, а белгородского замгубернатора наказали

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Константина Выродова назначили новым генеральным директором АО «Газпром Газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Ранее он исполнял обязанности директора данных компаний.
Предыдущий руководитель белгородского «Газпрома» Александр Сергиенко находится в СИЗО с марта 2023 года по подозрению в коррупции и покровительстве. С весны чиновник находится в СИЗО.
Сергиенко занимал 37-е место в списке 100 влиятельных белгородцев, который был составлен ещё до начала судебных разбирательств.
АО «Газпром Газораспределение Белгород» работает в Белгороде с 1993 года. В 2022 году чистая прибыль организации составила 49 млн рублей, выручка — 3,5 млрд рублей.
Депутат Госдумы Владимир Исаков обратился к региональному прокурору с просьбой разобраться в ситуации со сроками ремонта обстрелянных домов по улице Волчанской в Новой Таволжанке. По утверждению Исакова, помимо задержки ремонта, некоторым собственникам предложили провести ремонт из качественных материалов за дополнительную плату.
Прокурор разобрался в ситуации и сообщил, что ремонтные работы осталось выполнить в 39 домах по улице Волчанской, но жителям не предлагали сделать ремонт за доплату. Такую информацию прокурору предоставили сами шебекинцы.
Однако со сроками восстановления действительно случилась задержка. Прокуратура внесла представление заместителю губернатора региона, который не проследил за выполнением ремонтных работ. Восстановление должны были закончить к 1 декабря, однако сроки сдвинули минимум до 15 декабря.
Кого именно наказали за затянувшийся ремонт, не уточнили.
Град и сильный ветер обрушились на Белгородскую область 19 и 20 ноября. На дорогах сохранялся гололёд. В результате непогоды в некоторых районах сорвало крыши, вырвало из земли деревья.
При этом в регионе значительно возросло количество травмированных из-за гололедицы горожан. Всего с 20 по 26 ноября в травмпункты №1 и №2 обратился 31 человек с ушибами, растяжениями и переломами.
С 27 ноября число пострадавших из-за гололёда существенно уменьшилось: за помощью обратились всего 11 человек.
Напомним, что 21 ноября тротуары Белгорода были покрыты льдом, что вызвало множество жалоб со стороны жителей.