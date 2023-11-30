Стало известно, когда в Белгороде откроют центр для донорства костного мозга

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
На сегодняшний день в базе регионального Центра крови находится 2300 доноров костного мозга и стволовых клеток. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в области нужен рекрутинговый центр для донорства стволовых клеток и костного мозга — его планируют открыть к марту 2024 года.
В настоящий момент оформляются необходимые документы для открытия центра. Записаться донором и подать заявку можно будет через портал «Госуслуги».
Напомним, что в июле 2023 года белгородским почётным донорам повысили сумму выплат на 4% — до 16,6 тыс. рублей. На тот момент в регионе проживали порядка 11 тыс. почётных доноров.