Стало известно, когда в Белгороде откроют центр для донорства костного мозга

На сегодняшний день в базе регионального Центра крови находится 2300 доноров костного мозга и стволовых клеток. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в области нужен рекрутинговый центр для донорства стволовых клеток и костного мозга — его планируют открыть к марту 2024 года.