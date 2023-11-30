Стало известно, что произошло на «Водстрое» в Белгороде

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Вечером 30 ноября в Белгороде маршрутный автобус «ЛиАЗ» сбил мужчину. Авария произошла в 20:40 на остановке «Водстрой». Как сообщили в УМВД, 56-летний пешеход шёл на красный свет.
Вторая авария в Белгороде произошла накануне в 14:30. На улице Макаренко автомобиль Mazda СХ-5 сбил 36-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу.
Ещё один пешеход пострадал в Разумном. В 7:45 «Лада Гранта» сбила 66-летнюю женщину, которая тоже шла по нерегулируемому переходу.
В авариях накануне пострадал и один автомобилист. На дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка ВАЗ-2121 съехал в кювет. Травмирован 47-летний водитель.
На этой неделе в регионе в один день произошло две аварии с КамАЗами. В результате одной из них погиб мужчина. Он был за рулём иномарки, в лобовое стекло которой попал металлический крепёж, слетевший с грузовика.