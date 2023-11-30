Содрали денег, пугали бесплодием: топ частных клиник Белгорода по негативным отзывам

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Когда нет возможности стоять в очереди на приём к врачу, ждать, когда вам назначат обследование, процедуру или просто хочется найти действительно высококвалифицированного специалиста, первая мысль — обратиться в частную медклинику. Действительно, в некоторых моментах бюджетные учреждения значительно уступают платным как по времени ожидания, так и по качеству услуг. Но исключения есть везде, и частные клиники могут оказаться халтурой хитрых бизнесменов и желающих нажиться медиков.
Мы решили предупредить такие ситуации и сделали подборку худших частных клиник Белгорода по отзывам с популярного сайта «Продокторов». Всего белгородцы оценили там более 40 частных медучреждений. Бел.Ру выбрало пять клиник, у которых больше всего негативных откликов*.
Отметим, что положительные отзывы у этих клиник так же присутствуют и часто их больше, чем отрицательных, но в данной подборке мы сделали акцент на критике от пациентов.
* — отзывы являются субъективным мнением и оценочным суждением их авторов, могут не соответствовать действительности.
На пятом месте — клиника «Мульти Медика», или «Гемотест» на Костюкова, 35г. У организации 35 положительных и пять негативных отзывов, последние касаются плохой осведомлённости врачей об оказываемых услугах, непрофессионального подхода и при этом высоких цен. Так, одна пациентка пожаловалась на то, что никак не могла добиться информации о составе капельниц, которые ей хотели назначить:
«Говорят: „Приходите к врачу, вам всё расскажут“. Я пришла к терапевту, заплатила 790 рублей за приём, но увы, терапевт тоже не предоставила состав, да и цен никто не знает, мне ответили: „Ну приблизительно 10 тысяч“».
По отзывам ещё троих белгородцев, им не оказали или некачественно оказали услуги из-за неправильной логистики: то результаты анализов отправили не на ту почту, то в день записи оказалось, что нет нужных инструментов для процедуры, а то и вовсе весь персонал во время рабочего дня сдаёт экзамены. А родителям одного ребёнка пришлось заплатить суммарно 4 тысячи рублей, чтобы им в итоге поставили диагноз в обычном бюджетном учреждении — платный доктор посчитал, что пациент здоров.
У следующей клиники, которая заняла четвёртое место в нашем топе, 33 положительных и суммарно восемь негативных отзывов, два из которых сайт ещё не подтвердил. Речь идёт о клинике «Альфа» на ул. Есенина, 12а. Здесь пациенты жалуются на сервис, в частности — на неопрятных, грубых и непрофессиональных администраторов и врачей, а также на неухоженное помещение.
Одной белгородке назначили в «Альфе» набор анализов, сначала администраторы обозначили цену за них в 4,5 тысячи рублей, а в день анализов сумма увеличилась до 7,9 тысячи:
«Времени было мало, решила оплатить. Наличных с собой было только 5000 рублей. Сказала, что рассчитаюсь картой. Мне ответили, что по карте не принимают, у них заряжается терминал, который зарядится к 11 часам!».
Кто-то из обратившихся в клинику и вовсе остался обделён вниманием администраторов, занятых личными разговорами по телефону, а кому-то успели нахамить. Белгородка, которая пожаловалась на грязный туалет и спросила, почему нет туалетной бумаги и мыла, услышала в ответ: «Когда купим, тогда и будет». Остальные пациенты столкнулись с тем, что врачи им назначали дорогостоящие и неэффективные процедуры или вовсе не знали, какой диагноз поставить.
Почётное третье место занял Лечебно-диагностический центр на Щорса с 80 положительными и 12 отрицательными откликами, три оценки «ужасно» сервис пока не подтвердил. Большая часть пациентов, оставивших негативные отзывы, жалуется на непрофессиональный подход врачей как к диагностике, постановке диагноза, так и к общению с пациентом. Один из ярких примеров — врач-УЗИст, к которому относится большинство негативных отзывов, якобы начала запугивать пациента:
«Довела мою дочь до истерики! После УЗИ сразу объявила: „У тебя бесплодие! Лечиться поздно, готовь много денег на ЭКО. Надо было раньше думать!“. Дочь позвонила мне, вся в истерике. Как можно было это сказать 19-летней девушке?! В итоге прошли обследование в другой клинике, где нам сказали, что да, есть проблемы, как и у всех сейчас, но это уж точно не бесплодие».
Другие посетители клиники также жаловались на то, что врачи опаздывают, ставят диагнозы «на глаз» и назначают лечение, которое усугубляет ситуацию, а до администраторов сложно дозвониться и записаться на правильное время.
У медицинского центра «МедГород» на проспекте Богдана Хмельницкого, 20/22 — 23 положительных и 20 отрицательных отзывов. Пациенты жалуются на большие очереди и ожидание по несколько часов:
«Дистанция не соблюдается. Очень долго принимает гинеколог. Пришла в 11:00, ушла в 15:45»;
«Отстояв 2,5 часа в очереди, захожу, закатив рукав для сдачи крови. Но мне сообщили, что кровь уже брать не будут, водитель уехал в лабораторию».
Не забыли предоставить пациентам и «спецуслугу» в виде грубого общения:
«Начали проверять зрение, сказала не ту цифру, которая была на экране, врач начал грубить, говорить, что не так читаю»;
«Когда я подошла к кабинету, вышел врач и давай ворчать на весь коридор, что уже кучу народу принял, что не обедал ещё и как его это всё достало…»;
«Из-за того, что медицинская маска несколько раз сползала с носа, врач заставлял выходить из кабинета, стучаться и входить, а также несколько раз нагрубил и нахамил мне»;
«Обратилась к ней: „Девушка, вы не могли бы мне подсказать?“ На, что она мне ответила: „Я вам не девушка, а доктор! Вообще выйдите отсюда, раз я вам девушка!“».
Лидером в рейтинге по количеству отрицательных отзывов стала семейная клиника с характерным названием «Не болит» по ул. 3-го Интернационала, 92.
У организации 126 положительных и при этом 21 отрицательный отзыв. Авторы последних советуют не обращаться в эту клинику, даже если очень «болит».
Мама одного ребёнка рассказала, что они обратились в клинику с отёком глаза, им поставили диагноз «за 3 минуты» — «острый конъюнктивит» и, прописав капли, отправили домой. А ночью ребёнку стало плохо и его госпитализировали с абсцессом.
Беременную пациентку в «Не болит» окулист напугал тем, что у неё и так плохое зрение «-3», а после родов может стать ещё хуже. При этом рекомендаций никаких она, как утверждает, не получила. Обратившись в другую клинику, белгородка узнала, что зрение у неё 100%-ное.
Другой маме с 4-летним ребёнком попробовали доказать, что их проблема вообще не проблема:
«Нас замучил насморк. Заплатили 500 рублей за приём. Врач — пожилая дама — искренне удивилась, и говорит: „А чего вы хотите, у всех сопли, даже у моего внука!“. И так, что в общем-то приём и закончен».
А вот 1,5-месячного грудничка и приняли, и осмотрели, и рекомендации дали. И пусть с диагнозом не смогли определиться, а их разные врачи клиники поставили в трёх разных вариантах, зато выписали несколько лекарств. Правда, выяснилось, что их можно использовать только с возраста 6 месяцев.
Обращаясь к частным врачам или в платные клиники не стоит забывать, что там тоже можно столкнуться с непрофессионализмом, и не нужно слепо доверять таким докторам и положительным отзывам, а тем более соглашаться на все дополнительные услуги. Иначе вы рискуете потерять не только деньги, но и здоровье.