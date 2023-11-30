Содрали денег, пугали бесплодием: топ частных клиник Белгорода по негативным отзывам

По отзывам ещё троих белгородцев, им не оказали или некачественно оказали услуги из-за неправильной логистики: то результаты анализов отправили не на ту почту, то в день записи оказалось, что нет нужных инструментов для процедуры, а то и вовсе весь персонал во время рабочего дня сдаёт экзамены. А родителям одного ребёнка пришлось заплатить суммарно 4 тысячи рублей, чтобы им в итоге поставили диагноз в обычном бюджетном учреждении — платный доктор посчитал, что пациент здоров.